«Рота-Агро» завезла на свою ферму в Подмосковье овец из Австрии

Порода овец лакон отличается высокой молочной продуктивностью «Рота-Агро»

Стадо овец французской породы лакон прибыло из Австрии на ферму «Рота-Агро» в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба компании. На ферму поступило 152 ярки возрастом от четырех месяцев до года, из них 90 голов готовы к осеменению. По словам управляющей «Рота-Агро» Таисии Байрашевской, в феврале 2022 года ферма начнет производить молоко, а к концу года выйдет на запланированные объемы — 5 т овечьего молока в месяц.



Порода овец лакон отличается высокой молочной продуктивностью. Надои в среднем составляют 2,5 л на голову в сутки, это в три раза больше, чем у других пород. «Животные прошли полный ветеринарный осмотр. Сейчас овцы размещены на карантинной площадке и адаптируются к новым условиям и подмосковному климату, — привела пресс-служба правительства Подмосковья слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского. — По завершении 30-тидневного карантина начнутся технологические мероприятия по наращиванию поголовья овец. Всего ферма рассчитана на содержание 900 голов».



Воскресенский также отметил, что «Рота-Агро» одной из первых в России начала развивать молочное овцеводство. На ферме компании в Краснодарском крае содержится более 550 голов французских овец. Из их молока производят несколько видов сыров: твердые «Резерв», «Пикантин», полутвердый «Монтарино микс», сыр по рецепту рокфора «Блю Лакон», уточняет пресс-служба «Рота-Агро». В марте компания сообщала о начале выпуска нового полутвердого сыра из овечьего молока с голубой плесенью — «Сан Блю». Всего «Рота-Агро» производит более 10 видов элитных сыров из овечьего, козьего и коровьего молока.



В ходе Петербургского международного экономического форума — 2021 группа компаний «РОТА» и правительство Московской области подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет построен производственный комплекс в Ленинском городском округе Подмосковья. На первом этапе проекта планируется возведение завода по производству сыров и молочной продукции мощностью до 100 т переработки сырого молока в смену.



В 2019 году компания начала реализацию проекта строительства сырного завода в Московской области. В марте 2021 года компания сообщила, что первые 500 кг сыра с нового предприятия поступили на прилавки магазинов региона и Москвы. Это были сыры из коровьего молока — камамбер и латтерия, а также из козьего — бюш, капретто. «Рота-Агро» уточняла, что проектная мощность сырного цеха составит до 2 т переработки молока в сутки и до 5 т готовой продукции в месяц.

