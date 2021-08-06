Владелец бренда «Махеевъ» продолжил расширять производство

«Эссен Продакшн» расширила варочный цех и ввела в эксплуатацию новые линии по производству майонезов и соусов Т. Кулистикова

«Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») в 2020 году увеличила производство майонеза на 9,6% относительно 2019-го, до 157 тыс. т, томатной продукции — на 12,7% до 48 тыс. т, джемов, соусов и приправ — на 24,6% до 27 тыс. т. Годовой оборот компании составил 28,33 млрд руб. с НДС, что на 22% выше показателей 2019 года. Экспорт увеличился на 19% до 4,7 млрд руб., продукция поставляется в 34 страны ближнего и дальнего зарубежья.



«В прошлом году мы увидели резкий спрос покупательской активности в сегменте соусов за счет того, что люди стали больше готовить дома. Эта тенденция была особенно выражена с апреля по август», — рассказал гендиректор компании Леонид Барышев. В частности, прошлым летом был заметный рост спроса на кетчупы. Специалисты компании связывают это с тем, что из-за закрытия границ и предприятий общественного питания люди стали больше самостоятельно готовить мясо у себя дома или на дачах. В этом году такого ажиотажного спроса на соусную группу уже не наблюдается, добавил Барышев.



В прошлом году «Эссен Продакшн» расширила варочный цех, ввела в эксплуатацию новые линии по производству майонезов и соусов, внедрила систему автоматической инспекции тары. Заместитель гендиректора по производству Роман Есаулов отметил, что были увеличены не только объемы выпуска соусов, но и их ассортимент. «При разработке нового продукта мы стараемся учитывать предпочтения потребителей. Новинки выпускать всегда достаточно рискованно, так как непонятно, сколько из них будет реально продаваться. Например, вводя в ассортимент двадцать наименований, мы готовы к тому, что на следующий год из них останется лишь пять-десять», — поделился он.



Сейчас, по наблюдениям специалистов «Эссен Продакшн», на рынке очень востребованы соусы для бургеров, сэндвичей, и они появились в линейке компании. «Однако расширение ассортимента всегда болезненно сказывается на производительности и на хранении, — отметил Есаулов. — Одна наша линия может производить до 50 т соуса в сутки. И если, например, майонез в таком количестве на рынке востребован, то других видов соусов нужно меньше. Соответственно, линию приходится чаще перезапускать. При этом для хранения необходимо каждую позицию отдельно заносить в программу». Сейчас в линейке соусов у «Эссен Продакшн» более 250 наименований, при этом новинки составляют 20% от общего объема производства.



«Мы живем в мире, где каждый член семьи, приходя домой, может есть отдельное блюдо и приправлять его подходящим соусом», — сказал Есаулов. Поэтому, как правило, соусы типа «Барбекю», «Терияки», «Кисло-сладкого», «Бургер-соуса», «Сэндвич-соуса» фасуются в небольшую упаковку по 200-250 г, в отличие от майонезов, которые упаковываются как в небольшую тару, так и в ведра по 800 г.



Также на соусном производстве «Эссен Продакшн» под торговой маркой «Махеевъ» выпускаются джемы, продажи которых в прошлом году тоже увеличились. «Мы стараемся заместить импортные джемы отечественными. Когда мы только начинали в 2011 году, то брали для себя известные европейские бренды и равнялись на них», — рассказал Есаулов. При этом он подчеркнул, что сырье для производства джемов в основном закупается за рубежом. «Мы работаем и с российскими поставщиками, однако на внутреннем рынке недостаточно предложения как по дикоросам, так и по «культурным» ягодам», — уточнил он. У компании была идея самостоятельно выращивать сырье, однако «Эссен Продакшн» не стремится к созданию вертикально интегрированного холдинга.



Что касается кондитерской продукции, то серьезный рост стоимости сырья повлек за собой увеличение себестоимости конфет и десертов. «Жиры подорожали в валютном эквиваленте в полтора раза, а если сделать поправку на курс валют, то получится еще больше, — сравнил заместитель гендиректора «Эссен Продакшн» Дмитрий Жирнов. — Соответственно, часть продукции, которая была востребована, становятся все более дорогой. При этом дискаунтеры не готовы покупать конфеты по цене выше 200 руб./кг». Из-за повышения цен на сырье многие конфеты, которыми компания хотела удивить рынок, стали слишком дорогими. «Сейчас сегмент конфет находится под давлением падающей покупательской способности с одной стороны и растущих цен на сырье — с другой, — прокомментировал Барышев. — Себестоимость производства многих конфет уже превышает 400-450 руб./кг, а для нас важно было сохранять розничную цену до 500 руб./кг, поэтому мы вводим в ассортимент новую продукцию».



«Эссен Продакшн» не меняет рецептуры и выводит на рынок новинки, которые будут потребителю по карману. «Инвестиционная программа по расширению кондитерского производства была запланирована еще в 2019 году, в 2020-м был построен цех, установлено оборудование и частично запущено новое производство, — рассказал Барышев. — И хотя из-за ограничений по ввозу специалистов запуск был несколько отложен, нам удалось нарастить производство кондитерских изделий, правда, меньше, чем хотелось — всего на 7%, хотя планировали после запуска нового оборудования сделать более существенный рывок». В прошлом году компания выпустила 40 тыс. т кондитерских изделий. В 2021-м, несмотря на сложившуюся ситуацию, «Эссен Продакшн» ожидает традиционного увеличения спроса на конфеты с октября по декабрь, и за счет него надеется получить прирост производства в данном сегменте по итогам года. За счет ввода в эксплуатацию третьей очереди по производству конфет в этом году в компании рассчитывают «догнать» инвестиционную программу, запланированную на прошлый год.

