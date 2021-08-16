В Приамурье появится молочный комплекс за 1,8 млрд рублей

Мегаферму планируется создать на базе действующего аграрного предприятия «Луч» Ю. Эйвазова

В ходе Восточного экономического форума правительство Приамурья подпишет соглашение о создании мегафермы. В планах содержать на ней 2,4 тыс. голов КРС, надои достигнут 15 тыс. т молока в год. Инвестиции в проект составят 1,8 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства Амурской области. Мегаферма станет крупнейшим предприятием по производству молока в регионе. Проект предполагается реализовать в 2021—2022 годах.



Мегаферму планируется создать на базе действующего аграрного предприятия «Луч», где содержится 3,4 тыс. голов скота, включая 1,2 тыс. дойных коров. Там уже ведутся работы по строительству первой очереди будущего производства на 1,6 тыс. животных. До конца планируется запустить доильно-молочный блок, родильное отделение и закупить скот. «Правительство региона принимает меры для стопроцентного обеспечения амурчан молоком и молочной продукции местного производства. Для этого у нас разработан ряд мер, — приводит пресс-служба регионального правительства слова министра сельского хозяйства Амурской области Олега Туркова. — Так, компенсируем 50% приобретения племенного скота, технологического оборудования, приобретения техники для производства кормов и для обслуживания ферм. Возмещаем 25% затрат при строительстве животноводческих предприятий. Также есть такая мера поддержки, как продажа земли по льготным ценам — 25% от кадастровой стоимости (норма — 2 га на одну голову)».



С точки зрения природно-климатических условий, ситуация в Амурской области разная, сказал «Агроинвестору» управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. По его словам, в регионе можно подобрать благоприятное место для реализации подобного проекта. «В Амурской области было несколько крупных проектов, ориентированных на Китай. В данном случае я не знаю, на какие перерабатывающие мощности будет направлено молоко и будет ли переработка в составе проекта, — отмечает эксперт. — Если мы говорим о сырье, то в Амурской области есть небольшой дефицит молока для обеспечения потребности близлежащих регионов».



В регионе 11 сельхозпредприятий занимаются выращиванием КРС молочного направления, уточняет пресс-служба правительства региона. Всего на них содержится более 15 тыс. голов КРС, из которых 6,9 тыс. — дойные коровы. В 2020 году они произвели 44,8 тыс. т молока (в 2019-м — 41,4 тыс. т). В региональном Минсельхозе лучшими названы предприятия «Приамурье», «Луч», «МиС Агро» и «Димское». Последнее является лидером по продуктивности: от одной коровы здесь получено по 8,2 т молока, тогда как средний удой — 6,45 т.

