Основной владелец «Русской аквакультуры» купил более 6% акций «Русагро»

Гендиректор компании Максим Басов в ходе SPO тоже приобрел 250 тыс. GDR компании Е. Разумный

Структуры Максима Воробьева, брата губернатора Московской области Андрея Воробьева, приобрели 6,1% акций «Русагро», доведя свою общую долю в холдинге до 10,14%, говорится в сообщении инвестиционной компании Amereus Group. В пресс-службе «Русагро» сообщили, что в результате Максим Воробьев будет владеть 13,6 млн глобальных депозитарных расписок (GDR). После сделки он стал крупнейшим миноритарным владельцем «Русагро». Основным владельцем холдинга является Вадим Мошкович, которому принадлежит 71,8% акций.



Amereus Group — инвестиционная группа Максима Воробьева, специализирующаяся на инвестировании в ведущие инновационные компании в различных секторах. «Мы верим, что «Русагро» сможет стать трансформатором и консолидатором в важнейшем для России сельскохозяйственном секторе с отличными перспективами роста, включая экспорт», — прокомментировал сделку Воробьев. Он выразил надежду, что скоро «Русагро» «займет достойное место среди ведущих агрохолдингов мира».



По мнению Воробьева, преобразование «Русагро» из сельскохозяйственного производителя в крупную компанию FMCG должно способствовать увеличению акционерной стоимости компании. Долгосрочное развитие «Русагро» также будет поддерживаться ключевыми глобальными тенденциями, такими как рост населения и глобальное потепление, говорится в сообщении Amereus Group.



Максим Воробьев является основным владельцем компании-производителя лосося и форели «Русская аквакультура», ему принадлежит 47,67% акций. Кроме того, у предпринимателя есть совместные проекты с девелоперской группой «Самолет». Для структур Воробьева участие в капитале «Русагро» стало второй крупной инвестицией в сельскохозяйственный сектор после «Русской аквакультуры».



В пресс-службе «Русагро» также сообщили о том, что генеральный директор компании Максим Басов в ходе SPO приобрел 250 тыс. GDR компании. В результате этой сделки его доля в холдинге составляет 7,73% (без учета казначейских акций). В целом ему будет принадлежать 1,5 млн GDR.



В конце сентября «Агроинвестор» сообщал, что структура Вадима Мошковича Granada Capital CY Limited продает около 18 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) группы «Русагро» (13,4% капитала) в рамках SPO. Ожидается, что после сделки Granada снизит долю в компании до 58,5%. Глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступают J. P. Morgan, UBS и «ВТБ Капитал», совместным букраннером — Газпромбанк. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что якорным инвестором может стать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда говорила «Агроинвестору», что РФПИ вряд ли может стать инвестором, который будет развивать компанию.



«Русагро» — один из крупнейших российских производителей сахара, мяса и масложировой продукции. Компания выпускает продукцию под марками «Чайкофский», «Слово мясника», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и другие. В рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель BEFL «Русагро» занимает четвертое место с 637 тыс. га. Согласно финансовой отчетности компании, по итогам января-июня 2021 года выручка «Русагро» выросла на 48%, до 108 млрд руб., EBITDA увеличилась на 86%, до 22,11 млрд руб., чистая прибыль — на 81%, до 17,6 млрд руб.

