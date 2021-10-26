«Русмолко» увеличила производство молока на 38%

Компания входит в тройку лидеров по валовому надою Д. Гришкин

За девять месяцев 2021 года «Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл», Сингапур) увеличила производство молока на 38% до 131 тыс. т, сообщила пресс-служба компании. Показатель составляет 44% от общего объема молока, произведенного в Пензенской области. Компания отметила, что рост стал возможным благодаря запуску крупнейшей в России молочной фермы замкнутого цикла на 7,2 тыс. дойных голов в Сердобском районе и расширению производственных мощностей действующих ферм.



На увеличение молочных показателей также влияет планомерная работа по совершенствованию содержания животных и внедрение современных технологий выращивания, кормления и доения. Кроме того, компания активно развивает генетическое направление, тем самым увеличивая потенциал животных. Поголовье КРС на трех фермах компании сейчас насчитывает свыше 35 тыс. голов, включая 15,9 тыс. коров. Средний надой на фуражную корову составил 33 кг.



В расширение молочного комплекса в Сердобске Пензенской области «Русмолко» планирует инвестировать 2,5 млрд руб. до 2022 года. Новая инвестиционная программа позволит увеличить надой до 250 т в сутки или до 90 тыс. т в год, а общее стадо КРС вырастет до 16 тыс. животных. В течение 2021 года «Русмолко» продолжала завозить скот на комплекс из Дании и с собственного центра по воспроизводству стада. Кроме того, увеличению поголовья способствовало строительство дополнительных мощностей на площадке компании в Наровчатском районе. Там агрохолдинг возвел дополнительный коровник, зоны для размещения молодняка и навесы для телят.



В рейтинге 30 крупнейших производителей молока по итогам 2020 года, составленном Milknews, Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко») и консалтинговым агентством Streda Consulting, «Русмолко» по итогам 2020 года заняла третье место. Ее валовой надой составил 131 тыс. т.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору» что «Русмолко» продолжает реализовывать свою крупную инвестиционную программу. «Компания по итогам 2020 года заняла в вышеназванном рейтинге третьем место, поднявшись сразу на семь строчек. В 2021 году она тоже прибавит довольно существенно, но до второго места, вероятно, не дотянет — слишком большой разрыв, но на третьем точно закрепится», — считает Груздев.



По словам эксперта, в целом по России в 2021 году в связи с ростом себестоимости производства, погодными условиями и вопросом с объемом инвестиций, динамика развития молочной отрасли существенно сократилась. По его прогнозу, по итогам года производство увеличится максимум на 1%, тогда как раньше рост составлял 4-5% в год. «Ряд регионов по итогам года планирует сократить производство молока. Виной всему повышение себестоимости», — говорит Груздев.



Соотношение цены реализации и себестоимости до конца года в молочном животноводстве более-менее стабилизируется, прогнозирует Груздев. «Сейчас цена растет довольно активно и до конца года, скорее всего, продолжит увеличиваться. Поэтому доходность молочных хозяйств, конечно, снизится, но не уйдет в минус, — прокомментировал эксперт. — Рост цен на сырье существенно ограничивает переработчиков, потому что его доля в себестоимости переработки довольно высокая». Часть повышения цен, по мнению Груздева, будет переложена в переработку, где запасов по рентабельности почти нет. На этом фоне цены на молочную продукцию повысятся, что с большой долей вероятности приведет к падению спроса, считает он.

