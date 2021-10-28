ФАС разрешила группе «Рост» купить агрокомплекс «Чурилово»

«Чурилово» - самый крупный тепличный комбинат на Урале «Чурилово»

ФАС России удовлетворила ходатайство «ТТР Холдинг» (структура группы «Рост») о приобретении челябинского агрокомплекса «Чурилово», сообщил телеграм-канал службы. Она оценила, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке овощной продукции.



О том, что «ТТР Холдинг» обратился с ходатайством в ФАС о выдаче предварительного согласия на приобретение 99% долей в уставном капитале ООО «Агрокомплекс «Чурилово», стало известно в конце сентября. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты тогда оценивали актив в 9 млрд руб.



Агрокомплекс «Чурилово» — самый крупный на Урале тепличный комбинат по выращиванию овощей и листовой зелени в закрытом грунте, говорится на его сайте. У предприятия пять производственных блоков площадью по 5 га каждый. Здесь выращивают 25 наименований овощей и зелени, объем производства составляет 25 тыс. т в год. Также в структуру компании входит агрокомплекс «Горный» в Усть-Катавском районе, где также на 25 га выращивают около 33 тыс. т тепличных овощей в год, и агрокомплекс «Мартыновский» в Курганской области. Площадь теплиц последнего — 12,5 га, производственная мощность составляет до 15 тыс. т овощей и 500 тыс. штук зеленых культур в год.



По данным kartoteka.ru , 99% «Чурилово» принадлежит СК «Урал», 1% у «РСХБ-Финанс». Основной бенефициар (49,2%) СК «Урал» - челябинский предприниматель, бывший депутат Госдумы Сергей Вайнштейн. Выручка ООО «Агрокомплекс «Чурилово» в 2020 году составила 965,5 млн руб. против 1,32 млрд руб. в 2019-м, чистый убыток — почти 101,5 млн руб. против прибыли 41,6 млн руб. годом ранее. В декабре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области возбудил дело о банкротстве в отношении агрокомплекса «Чурилово» из-за просроченной задолженности по уплате налогов в областной и федеральный бюджеты в общей сумме почти 38 млн руб. Финансовые трудности были вызваны последствиями пандемии и падением спроса на овощи закрытого грунта в торговых сетях, поясняла «Агроинвестору» пресс-служба агрокомплекса.



ГК «Рост» - лидер рынка овощей защищенного грунта в России. Группа объединяет управляющую компанию — торговый дом, 12 тепличных комплексов и пять инновационных логистических центров. Общая площадь тепличных комплексов составляет 417 га, говорится на сайте компании. В этом году она рассчитывает собрать 320 тыс. т овощей. Тепличные комплексы компании работают в Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской, Брянской, Тамбовской, Липецкой, Московской, Тюменской областях и республике Мордовия. Также реализуется проект в Нижегородской области, площадь первой очереди составит 17,3 га, инвестиции — 5,1 млрд руб. Согласно информации сайта группы, запуск предприятия намечен на этот год. Часть активов вошла в структуру группы «Рост» в результате сделок M&A.



Покупка уже существующих тепличных комплексов, а не строительство новых в условиях роста цен на строительные материалы, комплектующие и оборудование — один из наиболее эффективных путей развития для группы «Рост», ранее комментировал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, в тепличном бизнесе сейчас преобладает тенденция поглощения более крупными игроками небольших компаний. «Это имеет положительный эффект для отрасли: позволяет расширить географию продаж, снизить себестоимость продукции, улучшить финансовые показатели компаний в регионах», — отмечал он.

