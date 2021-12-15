«ЭКО-культура» будет строить пленочные теплицы на юге

Сейчас в себестоимости продукции более 30% приходится на энергозатраты «ЭКО-культура»

Холдинг «ЭКО-культура», один из крупнейших в России производителей овощей в закрытом грунте, в соответствии со своей стратегией продолжит развиваться в южных регионах и будет строить теплицы с пленочным покрытием. Об этом президент компании Александр Рудаков рассказал в ходе пресс-конференции. Сейчас реализуется восемь инвестиционных проектов, в частности, достраиваются зимние комплексы с системой досвечивания в Московской, Тульской, Воронежской и Ленинградской областях. Работы должны завершиться в первом квартале 2022 года.



В дальнейшем компания будет делать ставку на производство в регионах, где достаточно солнечного света, поскольку такие проекты требуют меньше капитальных затрат и быстрее окупаются, пояснил Рудаков. По его словам, сейчас в себестоимости продукции более 30% приходится на энергозатраты. В частности, такие проекты будут реализованы в Ставропольском крае (70 га, около 15 млрд руб. инвестиций) и Кабардино-Балкарии (первая очередь — 40 га, 7-8 млрд руб.), есть планы по Северной Осетии, возможно, пленочные теплицы также будут возведены в Ростовской области. Цель компании остается прежней — 1,1 тыс. га тепличных комплексов к 2025 году и 30% рынка овощей закрытого грунта, добавил Рудаков.



При этом «ЭКО-Культура» отказалась от проекта в Узбекистане. Ранее компания планировала выращивать там до 80 тыс. т томатов. «Мы закрыли эту тему из-за затруднений финансирования проекта, страновых особенностей, непонятной внешней среды — для нас это риски, поэтому проект пока на стопе», — рассказал Рудаков, уточнив, что актуальным остается проект в Казахстане. В 2019 году компания заявляла, что может построить в республике 500 га теплиц, вложив более $1 млрд.



В 2021 году инвестиции «ЭКО-культуры» составили 27 млрд руб., было введено 46,5 га теплиц. По итогам девяти месяцев объемы производства у компании выросли на 25%, выручка — на 29%.

Кроме того, по словам Рудакова, холдинг рассматривает проекты по производству овощей «борщевого набора». «Мы понимаем, что в России есть, над чем работать, есть определенный дефицит и продукции, и мощностей для ее хранения, — отметил он. — Мы слышим Минсельхоз и власти, которые создают дополнительные стимулы поддержки этого направления, так что мы обязательно там будем». Также у компании есть тестовый проект производства органических овощей в открытом грунте в Ставропольском крае, сказал глава «ЭКО-культуры».

