«Эко-культура» построит четвертую очередь теплиц под Воронежем

Сейчас компания реализует восемь инвестиционных проектов Е. Разумный

В Бобровском районе Воронежской области появится еще один тепличный комплекс для выращивания свежих овощей. Планы по его строительству обсудили губернатор Александр Гусев и президентом ООО «АПХ «Эко-культура» Александром Рудаковым, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это будет уже четвертая очередь тепличного комплекса «Воронежский», который строит компания.



Рудаков сообщил, что общая стоимость тепличного комплекса составляет 22,29 млрд руб. Сейчас работает первая очередь, в январе 2022 года будут высажены огурцы на площадке второй очереди, третья будет введена в эксплуатацию в сентябре 2022-го. По данным «Коммерсанта», инвестиции в четвертую очередь составят 15 млрд руб. Сроки ее строительства пока не определены. Новый комплекс должен увеличить площади «Эко-культуры» в регионе с 60 га до 100 га. По оценке холдинга, после этого местный тепличный комплекс может стать «крупнейшим в Европе», отмечает пресс-служба правительства Воронежской области.



По собственным данным «Эко-культуры», первая очередь ее теплиц в Бобровском районе занимает 20,5 га, ее производительность — 12,8 тыс. т овощей в год. Площадь второй — 33,86 га, ее мощность 21,5 тыс. т в год, в строительство двух очередей вложено 10,07 млрд руб. В третью очередь должны войти 6,1 га теплиц производительностью 4,1 тыс. т в год с объемом инвестиций 3,2 млрд руб. Три очереди в сумме займут 60,5 га.



В середине декабря Рудаков в ходе пресс-конференции рассказывал, что сейчас компания реализует восемь инвестиционных проектов, в частности, достраиваются зимние комплексы с системой досвечивания в Московской, Тульской, Воронежской и Ленинградской областях. В дальнейшем, в соответствии со своей стратегией, она продолжит развиваться в южных регионах и будет строить теплицы с пленочным покрытием: такие проекты требуют меньше капитальных затрат и быстрее окупаются.



Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков в октябре говорил «Агроинвестору», что на любой новый проект в тепличном секторе сейчас влияют несколько негативных факторов. Это снижение цен на продукцию и одновременный существенный рост энергозатрат, а также капитальных инвестиций. «Однако „Эко-культура“ — опытный игрок и не вчера пришла на рынок», — отмечал он.



«Эко-культура» — крупнейший российский производитель овощей в закрытом грунте. По состоянию на 2020 год компании принадлежат тепличные комплексы общей площадью 304,3 га в пяти регионах страны — на Ставрополье, в Липецкой, Тульской, Воронежской и Ленинградской областях.

