Сейчас устройство подпорной железобетонной стены завершено на 60%, ведется монтаж металлоконструкций прогонов, связей и ферм «Ростсельмаш»

Строительство тракторного завода «Ростсельмаш» идет с опережением графика, по отдельным видам работ — на две недели, сообщила компания. Сейчас устройство подпорной железобетонной стены завершено на 60%, ведется монтаж металлоконструкций прогонов, связей и ферм. Одновременно со строителями технологи занимаются проектированием будущего предприятия, также ведется закупка необходимого оборудования: по заказу компании его изготавливают лидеры рынка промышленного оборудования в России и странах Европы. Запуск завода намечен на конец 2022 года.



«Ростсельмаш», крупнейший в стране производитель сельхозмашин, с нуля строит в Ростовской области первый в постсоветской России тракторный завод полного цикла. Он будет выпускать полный модельный ряд тракторов от 170 л. с. до 600+ л. с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, а также на гусеничном ходу. Кроме того, предприятие будет производить дорожно-строительную технику. Плановая мощность нового завода — до 5 тыс. машин в год. Инвестиции в проект превысят 6 млрд руб. Первый камень будущего предприятия был заложен в сентябре 2021 года.



«Тракторный завод «Ростсельмаш» станет предприятием высокой степени автоматизации, — отмечает директор департамента маркетинга компании Андрей Рябов (цитата по пресс-релизу «Ростсельмаш»). — На всех этапах производства будут внедрены передовые технологии и оборудование. Например, оборудование со встроенным контролем качества, что сведет к минимуму человеческий фактор и позволит отслеживать изготовление на каждом шаге, или камеры инфракрасной сушки на малярном участке». Организацией сборочного производства от подачи комплектующих до контроля качества будет управлять интеллектуальная система, а роботизированная конвейерная система обеспечит выполнение заложенного такта производства, говорится в сообщении компании.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут ранее говорил «Агроинвестору», что строительство нового тракторного завода — значимое событие для отрасли, потому что парк тракторов требует обновления, имеющиеся меры господдержки ограничены, а спрос на технику достаточно высокий, в том числе растет экспорт российских сельхозмашин. По данным ассоциации «Росспецмаш», в 2021 году объем производства сельскохозяйственной техники в России увеличился на 46,1% до 217,7 млрд руб. В том числе выпуск тракторов вырос на 28% до 6 тыс. ед. Поставки российской сельхозтехники на внешние рынки в прошлом году увеличились на 38,5% до 21 млрд руб., сообщал Минпромторг.

