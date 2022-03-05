Проект тракторного завода «Ростсельмаш» включен в реестр региональных инвестпроектов

«Ростсельмаш» начал строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону в сентябре 2021 года Е. Разумный

Проект «Ростсельмаш» по строительству в Ростове-на-Дону тракторного завода включен в перечень региональных инвестиционных проектов (РИП). Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин. По его словам, в рамках реализации инвестиционного послания усовершенствовано региональное законодательство и внедрен механизм РИП. После этого сразу была подана первая заявка на включение проекта тракторного завода в перечень РИПов. Это означает, что компания сможет получить льготы по налогу на прибыль, также будут введены коэффициенты, понижающие НДПИ, и применен повышающий коэффициент по амортизации.



Сорокин также рассказал «Интерфаксу», что по итогам 2021 года «КЗ "Ростсельмаш"» отгрузил товаров собственного производства на 66,7 млрд руб. Было выпущено 7926 машин, из них 5701 — зерноуборочные комбайны, 339 — кормоуборочные комбайны, 354 — самоходные косилки, 1530 тракторов и два опрыскивателя.



По словам Сорокина, сегодня перед «Ростсельмаш» стоит задача дальнейшего расширения модельного ряда: небольшие трактора, прицепные орудия для сельского хозяйства, строительно-дорожная техника, техника для коммунального хозяйства. «Перспективы для роста у компании есть. Планируется не только увеличивать модельный ряд, но и расширять производство коробок передачи и редукторов, модернизировать литейное производство и применять электронные системы», — сказал Сорокин «Интерфаксу».



«Ростсельмаш» начал строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону в сентябре 2021 года. Он будет выпускать полный модельный ряд тракторов мощностью от 170 л. с. до 600+ л. с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, а также на гусеничном ходу. Кроме того, предприятие будет производить дорожно-строительную технику. Плановая мощность нового завода — до 5 тыс. машин в год. Инвестиции в проект превысят 6 млрд руб. Завод должен выйти на проектную мощность в 2023 году.



В начале февраля «Ростсельмаш» сообщал, что строительство тракторного завода идет с опережением графика. К тому моменту устройство подпорной железобетонной стены было завершено на 60%, шел монтаж металлоконструкций прогонов, связей и ферм.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут ранее говорил «Агроинвестору», что строительство нового тракторного завода — значимое событие для отрасли, потому что парк тракторов требует обновления. По данным ассоциации «Росспецмаш», в 2021 году объем производства сельскохозяйственной техники в России увеличился на 46,1% до 217,7 млрд руб. В том числе выпуск тракторов вырос на 28% до 6 тыс. ед. Поставки российской сельхозтехники на внешние рынки в прошлом году увеличились на 38,5% до 21 млрд руб., сообщал Минпромторг.​

