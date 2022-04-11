Генетический проект группы «Отрада» реализован на 80%

Центр передачи генов будет рассчитан на 250 хряков «Отрада»

Центр передачи генов, который с прошлого года создает группа «Отрада», готов уже на 80%. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор компании Патрик Хоффманн. «Есть небольшие проблемы с банком: у нас иностранная компания, и инвестиционная линия пока заблокирована. Но, я думаю, уже через несколько недель все будет нормально, и через три месяца после получения денег проект будет завершен», — оценил он. По словам Хоффманна, мощность нового центра — 250 хряков пород йоркшир, ландрас и дюрок.



Кроме проблем с банком компания столкнулась со сложностями при импорте оборудования для нового проекта: оно еще стоит в Европе, купить его непросто, но реально, правда, уже дороже и дольше по времени. «Но мы это сделаем. Оборудование не тормозит наш проект, — заверил Хоффманн. — Также важно сказать, что есть другой импорт, который мы получали: это спермодозы из Европы, что теперь уже невозможно. Но мы все организовали, и теперь спокойно можем жить даже пять лет без импорта спермодоз, потому что размер нашего племенного стада был рассчитан заранее, чтобы справиться с такими рисками». Также, по его словам, на фоне санкций себестоимость производства выросла, но это не трагично. Однако у Хоффманна есть опасения относительно растениеводческого направления бизнеса: купить запчасти для европейской техники сейчас непросто.



Ранее сообщалось, что специализирующаяся на свиноводстве группа «Отрада» не намерена уходить из России и планирует развивать бизнес в Липецкой области. В регионе у компании действует селекционно-генетический центр, построены четыре фермы на 6 тыс. свиноматок, есть 19 тыс. га пашни и комбикормовый завод мощностью 60 тыс. т в год.



В конце октября 2021 года банк «Открытие» сообщал, что установил для «Отрады» кредитный лимит на 2,9 млрд​ руб., включая рефинансирование ранее взятых займов. Выделенные средства планировалось направить на строительство второй очереди селекционно-генетического центра.



ГК «Отрада» основана в Липецке в 2005 году. Специализируется на разведении и селекции свиней датской генетики, является одним из лидеров в области производства племенных свиней в России. Компании присвоен статус селекционно-генетического центра по разведению пород йоркшир, ландрас и дюрок.

