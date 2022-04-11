Генетический проект группы «Отрада» реализован на 80%

Центр передачи генов, который с прошлого года создает группа «Отрада», готов уже на 80%. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор компании Патрик Хоффманн. «Есть небольшие проблемы с банком: у нас иностранная компания, и инвестиционная линия пока заблокирована. Но, я думаю, уже через несколько недель все будет нормально, и через три месяца после получения денег проект будет завершен», — оценил он. По словам Хоффманна, мощность нового центра — 250 хряков пород йоркшир, ландрас и дюрок.
Кроме проблем с банком компания столкнулась со сложностями при импорте оборудования для нового проекта: оно еще стоит в Европе, купить его непросто, но реально, правда, уже дороже и дольше по времени. «Но мы это сделаем. Оборудование не тормозит наш проект, — заверил Хоффманн. — Также важно сказать, что есть другой импорт, который мы получали: это спермодозы из Европы, что теперь уже невозможно. Но мы все организовали, и теперь спокойно можем жить даже пять лет без импорта спермодоз, потому что размер нашего племенного стада был рассчитан заранее, чтобы справиться с такими рисками». Также, по его словам, на фоне санкций себестоимость производства выросла, но это не трагично. Однако у Хоффманна есть опасения относительно растениеводческого направления бизнеса: купить запчасти для европейской техники сейчас непросто.
Ранее сообщалось, что специализирующаяся на свиноводстве группа «Отрада» не намерена уходить из России и планирует развивать бизнес в Липецкой области. В регионе у компании действует селекционно-генетический центр, построены четыре фермы на 6 тыс. свиноматок, есть 19 тыс. га пашни и комбикормовый завод мощностью 60 тыс. т в год.
В конце октября 2021 года банк «Открытие» сообщал, что установил для «Отрады» кредитный лимит на 2,9 млрд руб., включая рефинансирование ранее взятых займов. Выделенные средства планировалось направить на строительство второй очереди селекционно-генетического центра.
ГК «Отрада» основана в Липецке в 2005 году. Специализируется на разведении и селекции свиней датской генетики, является одним из лидеров в области производства племенных свиней в России. Компании присвоен статус селекционно-генетического центра по разведению пород йоркшир, ландрас и дюрок.