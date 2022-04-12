Экс-гендиректор «Русагро» возглавил угольную компанию

М. Стулов

Бывший гендиректор группы «Русагро» Максим Басов возглавил «Сибирскую угольную энергетическую компанию» (СУЭК). Его основной задачей станет трансформация СУЭК как угольной компании. Также предстоит ускорить процесс выделения из группы логистического оператора («Национальная транспортная компания») и энергетической компании («Сибирская генерирующая компания»), следует из сообщения СУЭК.



«С самого первого дня Максиму предстоит вести нашу компанию сквозь период резкой адаптации к фундаментально новым условиям в силу тяжелейшего геополитического напряжения, — сказал председатель Совета директоров Самир Брихо (цитата по пресс-релизу СУЭК). — За последние недели поменялись возможности финансирования, коммерческие отношения, наземная и морская логистика, работа с поставщиками оборудования и услуг».



Максим Басов родился в 1975 году, закончил Нью-Йоркский университет по специальностям «Экономика и финансы», «Международный бизнес», «Философия». C 2009 года по 31 декабря 2021-го был гендиректором группы «Русагро», одного из крупнейших в стране производителей свинины, сахара и масложировой продукции. До работы в «Русагро» занимал руководящие должности в компаниях «Северсталь», «Кузбассуголь», «Северсталь-ресурс», НПИГ «Интерпайп», возглавлял холдинг «Металлоинвест. С февраля 2011 года Басов был членом Совета директоров «Русагро», в марте 2022-го избран его председателем после того, как Совет директоров покинул основной акционер группы Вадим Мошкович.



СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 70 тыс. человек.

