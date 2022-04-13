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Агрохолдинг «Русское поле» запустил первые птичники проекта с участием фермеров

Инвестиции в него составят 4,5 млрд рублей

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

«Русское поле» передает птичники в аренду фермерам, в дальнейшем они смогут выкупить их у компании
Pixabay
«Русское поле» передает птичники в аренду фермерам, в дальнейшем они смогут выкупить их у компании
Pixabay

Агрохолдинг «Русское поле» запустил в Павловском районе Нижегородской области первые три птичника по производству и переработке мяса птицы с привлечением фермерских хозяйств, сообщило правительство региона. Всего до 2025 года планируется построить 42 птичника, а также реконструировать комбикормовый завод и модернизировать оборудование на птицефабрике.

Инвестиции в три площадки составили 168 млн руб. — это средства субсидированного кредита по областной программе, гранта «Агропрогресс», а также собственные средства компании. Общая стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд руб. Сейчас «Русское поле» передает птичники в аренду фермерам, в дальнейшем они смогут выкупить их у компании.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в ходе визита на предприятие отметил важность объединения работы крупного агрохолдинга и фермеров. «Агрохолдинг оказывает нашим фермерам всестороннюю поддержку: подготавливает цеха к заселению птицы, поставляет цыплят для выращивания, снабжает кормами, консультирует по производственным, юридическим и финансовым вопросам, — рассказал он (цитата по сообщению на сайте правительства региона). — Фермеры, в свою очередь, занимаются выращиванием птицы с уверенностью, что их партнер — Павловская птицефабрика, входящая в холдинг, — обеспечит переработку и сбыт произведенной ими продукции».

Согласно рейтингу Национального союза птицеводов, по итогам прошлого года УК «Русское поле» выпустила 47 тыс. т мяса бройлера и заняла 23-е место в топ-25 крупнейших производителей.


О планах «Русского поля» реализовать первый в России крупный проект контрактного фермерства в области птицеводства стало известно в мае прошлого года. Предполагалось, что в результате в регионе появится около 20 новых фермерских хозяйств, которые будут работать по мировым стандартам и с соблюдением налогового законодательства. Тогда инвестор рассчитывал, что запустит первые восемь птичников уже в 2021 году.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Нижегородской области, в прошлом году в регионе было произведено 76,5 тыс. т мяса птицы — на 4% больше, чем годом ранее. Благодаря проекту, который реализует «Русское поле» совместно с фермерами, производство мяса птицы должно увеличиться на 22 тыс. т. Это позволит региону повысить уровень самообеспеченности мясом птицы на 17 п.п. до 70%.

Татьяна Кулистикова 

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