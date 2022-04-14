Оборот «Эссен Продакшн АГ» вырос на 20%

Продукция компании реализуется по всей России, а также в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья «Эссен Продакшн АГ»

Оборот «Эссен Продакшн АГ» (производит широкую линейку продуктов питания под брендами «Махеевъ», 35 и др.) в прошлом году составил 35,2 млрд руб. с НДС, что почти на 20% выше показателя 2020-го, сообщила компания. В прошлом году предприятия группы выпустили 277 тыс. т готовой продукции: более 156 тыс. т майонеза и майонезного соуса; свыше 51 тыс. т томатной продукции; более 8 тыс. т приправ; около 16 тыс. т повидла и джемов; 44 тыс. т кондитерской продукции.



Продукция компании реализуется по всей России, а также в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году объем экспорта достиг уровня 17% от всех продаж, при этом список государств-покупателей пополнился Канадой, Южной Кореей и Афганистаном.



Благодаря постоянной модернизации оборудования компании удается повышать производительность и снижать себестоимость. В том числе в прошлом году в томатном цехе была введена в эксплуатацию новая линия разлива в стаканы объемом 400 г (1,4 т/ч, 14 т в смену), а также линия STV укупорки. В цехе производства майонезной продукции ввели в эксплуатацию две варочные установки производительностью 2,25 т/ч (до 25 т в смену). Также парк оборудования пополнили две механические мойки для горчичного зерна производительностью 12 т в смену и вакуумно-выпарная установка (24 т в смену).



Инвестиции в кондитерское производство (17 линий) по итогам прошлого года превысили 8 млрд руб. (суммарно с 2010 года), в джемовое в 2021-м было вложено 400 млн руб. Летом прошлого года «Эссен Продакшн АГ» запустил третью очередь кондитерского производства. Были смонтированы и введены в эксплуатацию три линии мощностью 84 т в сутки, а также построена новая производственная площадка. Инвестиции в третью очередь составили 2,5 млрд руб.

