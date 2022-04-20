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Птицефабрика «Боровская» возобновила выпуск продукции

В этом году предприятие планирует произвести 223 млн яиц

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Компания усилила меры биологической защиты
«Боровская»
Компания усилила меры биологической защиты
«Боровская»

Птицефабрика «Боровская» (Тюменская область), на которой в прошлом году произошла вспышка гриппа птиц, возобновила выпуск продукции, сообщил информационный центр правительства региона в своем Telegram-канале. Предприятие уже реализовало 36 млн яиц. Также окрылись первые три магазина птицефабрики. В этом году планируется выпустить 223 млн яиц, в 2023-м — 743 млн.

По словам заместителя гендиректора по производству Сергея Чернова, которые приводятся в сообщении, вымыт 81 птичник, продезинфицированы подсобные помещения, спецодежда, стоки, проведена термообработка кормов, ежедневно проходит дезинфекция дорог. Для биозащиты предприятия территория птицефабрики теперь разделена на зоны, внедрено цветовое отличие по спецодежде — работники разных зон не пересекаются, доставка осуществляется без заезда на территорию, запланировано строительство дополнительного санпропускника.

Проблемы на птицефабрике начались во второй половине прошлого года. В октябре из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц «Боровской» пришлось уничтожить всех кур — более 4,3 млн, продукцию предприятия изъяли из продажи в 22 регионах России. На птицефабрике был установлен карантин, снятый в конце февраля 2022-го. В конце марта сообщалось, что предприятие начало восстанавливать работу.

Источник «Агроинвестора», знакомый с ситуацией на птицефабрике, рассказал, что компания предприняла очень жесткие меры по устранению последствий вспышки гриппа птиц. По его словам, сейчас основной фактор успеха предприятия — это грамотные действия менеджмента в области поддержания работы по биобезопасности. При этом срок выхода на целевую производственную мощность во многом будет зависеть от складывающейся конъюнктуры рынка и доступности всех необходимых ресурсов. 

Татьяна Кулистикова 

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