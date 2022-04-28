«Абрау-Дюрсо» увеличила экспорт вин на 62%

Компания планирует сконцентрироваться на поставках продукции в Юго-Восточную Азию, Китай, Турцию и др. «Абрау-Дюрсо»

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» по итогам 2021 года увеличила экспорт вин на 62% в натуральном выражении. Выручка в рублях по экспортному направлению выросла на 63% относительно 2020-го, сообщила компания. За год она поставила на внешний рынок рекордные 1,4 млн л (в том числе 1,3 млн л игристых вин), или 1,8 млн бутылок. По данным ФТС, общий объем экспорта игристых вин из России в 2021 году составил 2,2 млн л, тихих — 3,8 млн л.



На долю «Абрау-Дюрсо» в прошлом году пришлось 59% от объема экспорта всех игристых вин из России, оценил Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». При этом глава центра Вадим Дробиз считает, что в этом году тренд роста вывоза отечественных вин изменится: многие российские винные компании переориентируются на внутренний рынок. Однако он надеется, что останутся те, кто продолжит продвигать отечественное вино в дружественных странах.



На конец 2021 года в экспортном портфеле «Абрау-Дюрсо» было 28 стран. Среди них — Израиль, США, Германия, Швейцария, Сингапур, Беларусь, Казахстан, Армения, Монголия и др. Высокий темп роста отгрузок компании помогли обеспечить новые рынки — США, Швейцария и Сингапур, открытые в 2021 году, а также увеличение продаж в Казахстан, Израиль и страны Прибалтики. «В сложном 2022 году “Абрау-Дюрсо” планирует продолжить реализацию своих планов по развитию зарубежных продаж, сконцентрировавшись на рынках Юго-Восточной Азии, Китая, Турции, Азербайджана и других стран», — отметил президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.



По итогам 12 месяцев 2021 года объем продаж «Абрау-Дюрсо» достиг рекордных 45,9 млн бутылок, что на 11,8% выше показателей 2020 года. Из них собственное производство составило 44,6 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (плюс 12%). Согласно управленческой отчетности группы, ее доход в 2021 году вырос на 15% до 10,15 млрд руб. (8,72 млрд руб. в 2020 году по МСФО), показатель EBITDA составил 2,9 млрд руб. (2,1 млрд руб.), чистая прибыль — 1,3 млрд рублей (1,1 млрд руб.), рентабельность чистой прибыли составила 13%, сообщила компания.

