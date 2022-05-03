В России продолжается посевная кампания

К концу апреля яровые были посеяны на 6 млн гектаров flickr.com

Посевная кампания в России идет в обычном режиме, к концу апреля было посеяно 6 млн га. Полевые работы продолжаются в регионах Юга, в Центре, а также начинаются на Северо-Западе, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС. По словам главы агроведомства, во всех регионах, где уже началась посевная, аграрии полностью обеспечены техникой, семенами и минеральными удобрениями.



Во всех предприятиях группы компаний «Продимекс» весенний сев идет в плановом режиме. В Краснодарском и Ставропольском краях уже полностью посеяна стратегически важная для агрохолдинга культура — сахарная свекла. Продолжается сев кукурузы на зерно, подсолнечника и сои, сообщила компания. В Воронежской области весенний сев начался примерно на неделю позже, чем в предыдущие годы. Это связано с низкими температурами и долгим таянием снега. Также обильные осадки сдерживают темпы ярового сева в Курской и Пензенской областях. В целом агротехнические сроки выдерживаются. «Все агропредприятия «Продимекса» на 100% обеспечены семенами, удобрениями, средствами защиты растений, а также топливом, — уточняет агрохолдинг. — Инженерные службы в непростых условиях справились с задачей качественной подготовки техники к проведению весених полевых работ».



НПО «Нива» (Краснодарский край) уже закончило посевную. «В этом году погодные условия не благоприятствовали ее ходу — сев проводился в условиях постоянных дождей, — рассказал «Агроинвестору» гендиректор предприятия Иван Молчанов. — А вот в части необходимых средств производства у нас не было никаких проблем, так как все необходимое было закуплено еще в прошлом году». Делать прогнозы по урожаю руководитель не берется: в регионе постоянно идут дожди, все будет зависеть от того, какая погода будет в мае-июне.



Группа компаний «Дамате» приступила к весенней посевной в Пензенской области. В этом году в регионе будет засеяно 27,4 тыс. га — на 4 тыс. га больше, чем в 2021-м, сообщила компания. Это связано с расширением индейководческого проекта: растениеводческое направление позволяет обеспечивать растущее поголовье птицы кормами собственного производства. В этом году «Дамате» внесла изменения в севооборот: она посеет 1,9 тыс. га масличного льна и 164 га сои, урожай пойдет на продажу. Посевная началась в оптимальные агротехнические сроки, завершить ее планируется в конце мая. В целом в Пензенской и Тюменской областях, а также Северо-Кавказском федеральном округе агрохолдинг засеет более 50 тыс. га.



Группа компаний «Талина» тоже начала весеннюю посевную кампанию. «Этой весной яровыми агрокультурами предстоит засеять 94 тыс. га. Вместе с озимыми общая посевная площадь превысит 145 тыс. га», — рассказал «Агроинвестору» руководитель отрасли растениеводства агрохолдинга Сергей Борисов. Поля компании расположены в Мордовии, а также в Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областях. По словам Борисова, начали с сева гороха, ячменя и льна. Завершить сев яровых планируется за 16 дней. В полном объеме подготовлены и закуплены семена, поставлено необходимое на первом этапе количество средств защиты растений, ГСМ, внесены удобрения, уточняет он.



Сергей Борисов, руководитель отрасли растениеводства агрохолдинга «Талина» «Нельзя не отметить, что мы, как и другие российские компании, столкнулись с рядом проблем, связанных с нарушением мировых логистических цепочек. Это привело к задержке поставок необходимых агрохолдингу материалов и техники, а также к значительному повышению цен. Например, стоимость средств защиты растений в среднем увеличилась на 30%, а запасные части и комплектующие стали дороже от 30% до 200%».

«Таврос» (Ставропольский край) планирует приступить к яровому севу в начале мая. «К посевной полностью готовы, все необходимое у нас есть. Ждем, когда закончатся дожди и поля немного подсохнут, чтобы начать работы», — комментирует руководитель направления продаж компании Евгений Мочалов.



Агрохолдинг «Делос» (Ростовская область) традиционно начинает яровой сев в середине апреля. «Пока у нас очень дождливо. Сев уже начали, но проработать в поле удалось только три неполных дня — техника в поле буквально тонет, — сетует владелец компании Владимир Гусев. — Мы сильно отстаем от запланированных сроков, пока засеяли лишь небольшое количество площадей». В предыдущие два месяца у агрохолдинга были проблемы с закупкой запчастей к импортной технике — некоторые из них до сих пор не удалось получить. Все остальное, в том числе, семена сахарной свеклы и СЗР, закупили без проблем, а семена зерновых компания производит сама. «Сейчас на полях стоит много воды, в том числе, на тех, где посеяны озимые. О видах на урожай пока говорить рано, как и о состоянии озимых — все будет понятно чуть позже», — добавляет Гусев.

