Уборка риса идет с опозданием

Цены на рис растут со второй декады сентября Pixabay

По данным Минсельхоза, на 27 сентября рис был убран с площади 28,9 тыс. га, объем сбора составил 179,4 тыс. т. В то же время в прошлом году агрокультура была обмолочена с площади около 53 тыс. га, намолочено почти 340 тыс. т при урожайности 64,5 ц/га.



Южный рисовый союз (ЮРС) подтверждает, что темпы уборки риса в сравнении с прошлым годом отстают почти в три раза. На 27 сентября на Юге он собран с площади 23,2 тыс. га, тогда как в 2020-м эта величина составляла 70,3 тыс. га. «В первую очередь это связано с неблагоприятными погодными условиями (частые дожди) в апреле-мае, из-за которых посевная кампания затянулась более чем на две недели», — комментирует ведущий аналитик ЮРС Валерий Ладатко. Тем не менее, он добавляет, что уборка риса обычно проходит в поздние сроки и нередко в неблагоприятных погодных условиях, поэтому серьезных опасений за урожай пока нет.



Согласно данным союза, посевы риса сейчас выглядят лучше, чем годом ранее, что позволяет надеяться на то, что и урожай будет не меньше. Хотя урожайность по Югу пока что на полцентнера с гектара ниже, чем в 2020-м и составляет 66,2 ц/га.



Качество риса в этом году, по оценкам ЮРС, тоже выше прошлогоднего. «Как говорится, нет худа без добра. Следствием затянувшейся посевной кампании явилось смещение фаз вегетации риса, в результате чего налив зерна проходил в условиях более благоприятного температурно-влажностного режима в отличие от экстремально высоких температур 2020 года», — поясняет Ладатко.



На протяжении почти полугода цены на рис были на уровне и даже ниже, чем в прошлом году, что вызывало определенную обеспокоенность рисоводов, ведь затраты на его производство существенно возросли, отмечает эксперт. Отчасти такое положение дел обусловлено значительными остатками риса, которые в период с апреля по сентябрь были на 50-100 тыс. т больше, чем в 2020-м. Однако уже со второй декады сентября начался рост цен, и на начало этой недели они составляют 25-26 руб./кг на рис-сырец и 40-41 руб./кг на рис-крупу.



Представитель «АФГ Националь» считает, что на данный момент рано делать выводы насчет качества рисового зерна, и, следовательно, цен. Уборочная в компании к концу прошлой недели вошла в активную фазу, было обмолочено порядка 20% площадей в хозяйствах в Краснодарском крае, и около 5% в Ростовской области. Средняя урожайность — 67,3 ц/га, это немногим менее плана.

