«Дамате» планирует увеличивать экспорт

Компания наращивает отгрузки в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии «Дамате»

Группа «Дамате», крупнейший в России производитель индейки, в 2022 году намерена продолжить усиливать свои экспортные позиции, развивать географию продаж, в том числе, за счет выхода в страны АСЕАН. В планах — рост товарооборота более чем в три раза, рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Рашид Хайров.



В прошлом году «Дамате» активно развивала экспортное направление: товарооборот превысил 2 млрд руб., объем поставок продукции из индейки и утки за два года вырос более чем в 10 раз до свыше 14 тыс. т. При этом география поставок расширилась с 18 до 31 страны. Новыми рынками для компании в 2021-м стали страны Карибского бассейна, Европы, Западной и Восточной Африки, Центральной Азии, Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия.



«Более половины от общего объема экспорта пришлось на страны Африки: Бенин, Конго, Габон, Либерию и другие. Традиционно большие объемы продукции были отправлены в Китай — порядка 3 тыс. т, — приводит данные Хайров. — Выросли отгрузки в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В топ-10 импортеров также вошли Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты».



Ассортимент поставляемой за рубеж продукции включает анатомические части и полуфабрикаты из индейки. При этом на рост поставок в денежном выражении повлияло начало экспорта высокомаржинальной колбасной продукции, что стало возможно благодаря открытию крупнейшего в Европе завода глубокой переработки индейки в Пензенской области, уточняет топ-менеджер.



Кроме того, в прошлом году компания начала поставки утки в страны Ближнего Востока. Анатомические части утки были реализованы в высокодоходный канал HoReCa одной из стран Персидского залива. Также важным этапом развития стало начало поставок брендированной халяльной продукции из индейки за рубеж.



По итогам 2021 года «Дамате» на 33% увеличила производство индейки, до 200 тыс. т в убойном весе. Положительная динамика — результат планомерной реализации индейководческих проектов компании в Пензенской и Ростовской областях. Также агрохолдинг выпустил 11,5 тыс. т мяса утки против 300 т в 2020-м. В очередном рейтинге «Агроинвестора» крупнейших в стране производителей мяса «Дамате» заняла 12-е место.



Консалтинговое агентство Agrifood Strategies ранее сообщило, что в прошлом году производство мяса индейки в России увеличилось на 21,7% и достигло 400 тыс. т, что позволило стране занять третье место в мире по выпуску этого виды птицы после США и Германии.

