Молочным предприятиям разрешили менять категорию опасности

Ранее молокоперерабатывающие предприятия с объемом переработки от 200 тонн молока в сутки относились к первой категории опасности Pixabay

Правительство приняло постановление, согласно которому предприятия, в частности молочные, могут подавать заявки на снижение категории негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом компании смогут сократить объем требований экологического законодательства. Документ вступает в силу сентября 2022 года.



В конце 2020 года правительство изменило категоризацию объектов по уровню негативного воздействия на окружающую среду, которая применяется ко всем промышленным, и не только промышленным, объектам. Документ определяет объем требований к объекту с точки зрения экологического законодательства.



В пресс-службе «Союзмолоко» сказали «Агроинвестору», что несколько лет вели системную работу, чтобы наконец-то появился механизм перевода предприятий в более низкую категорию опасности. В союзе пояснили, что ранее молокоперерабатывающие предприятия с объемом переработки от 200 т молока в сутки относились к первой категории (с наибольшим объемом требований, включая экологическую модернизацию предприятий), наряду с предприятиями металлургической, нефтяной и химической отраслей.



Если предприятие относится к первой, самой высокой, категории опасности, то и требования к нему самые строгие. Компании должны оформлять комплексные экологические разрешения, проходить экологическую экспертизу, внедрять программы повышения экологической эффективности. Стоимость комплексной экологической экспертизы — от 1,5 млн руб. и выше, а цена экологической модернизации — сотни миллионов рублей, подчеркнули в «Союзмолоко». При этом молочные предприятия не являются столь же опасными, как металлургические или химические, которые также относятся к первой категории. «С выходом нового постановления принцип был пересмотрен, и большинство предприятий отрасли перешли во вторую категорию — с меньшим объемом требований. Однако предприятия молочной отрасли сталкивались с отказами на снижение категории со стороны Росприроднадзора», — отметили в союзе.



Новые правила наделяют юрлица и ИП правом подать заявку о смене категории в связи с изменением критериев отнесения объектов. Если в течение трех месяцев заявка не была подана, органы власти направляют предприятию соответствующее уведомление. Еще спустя три месяца после уведомления смену категории органы власти осуществляют самостоятельно.



В августе прошлого года Росприроднадзор отказался переводить предприятия, производящие молоко и мясо из первой во вторую категорию по негативному воздействию на окружающую среду (НВОС). В связи с этим Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») и Национальный союз свиноводов (НСС) направляли письмо руководителю департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Марине Афониной.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев тогда говорил «Агроинвестору», что отнесение к первой категории опасности по НВОС — очень тяжелое обременение для любого предприятия животноводческой отрасли. «Тут есть три блока расходов. Первый — необходимость получения экспертизы всех разрешенных объемов выбросов. Это крайне затратно, размер выплат при превышении лимитов исчисляется десятками миллионов рублей, — комментировал он. — Второй блок — приведение предприятий в соответствие с нормативами для первого уровня опасности. Тут расходы составляют сотни миллионов рублей, они касаются современных молочных комплексов, птицеводческих предприятий, комплексов по убою и переработке свинины и других предприятий, связанных с животноводством».

