Себестоимость производства молока может вырасти на 15%

Срывов инвестиционных проектов в отрасли не наблюдается Е. Разумный

Себестоимость производства молока в этом году может вырасти на 13-15%, что станет одним из ключевых рисков отрасли. Такой прогноз озвучил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов на совещании с сельхозпроизводителями Удмуртии, пишет «Интерфакс». Также среди рисков этого года Белов назвал разрыв логистических цепочек. Из-за этого какие-то компоненты производства Россия начнет выпускать сама, что-то станет импортировать из третьих стран, а от какого-то оборудования, возможно, придется отказаться.



По оценке союза, в прошлом году доля импорта товаров для молочной отрасли из недружественных стран составила около 60%. В том числе зависимость от поставок техники и оборудования из таких стран достигла 70%, детского питания на молочной основе — 97%, ингредиентов, заквасок, сырья — 66%, упаковки и ее составляющих — 53%, запчастей — 62%. По словам Белова, многие компании уже столкнулись с серьезными сложностями при ввозе этой продукции.



Тем не менее, срывов инвестиционных проектов в отрасли не наблюдается, ситуация с поставками техники и оборудования не критична. «Где-то растянулись сроки, где-то изменились бюджеты, но это не срывы, там технические моменты, с которыми можно работать и реализовывать проекты», — цитирует Белова ТАСС.



При этом глава союза считает, что потребительские цены на молоко не вырастут существеннее, чем уровень инфляции, скорее, темп удорожания будет отставать. «Традиционно молочная продукция является социально значимой. И это важный фактор, который не позволяет ценам резко расти», — напомнил Белов, добавив, что, конечно, многое будет зависеть динамики себестоимости производства.



По данным Росстата, в апреле средние розничные цены на молоко и молочную продукцию увеличились на 4,24% относительно марта, по сравнению с декабрем рост составил 13,05%, за январь-апрель — 15,9% к аналогичному периоду прошлого года. В целом продукты питания за прошедший месяц подорожали в среднем на 2,97%, относительно декабря — на 13,81%, за четыре месяца — на 16,67%.

По итогам марта себестоимость производства молока выросла на 2,1%, оценивали аналитики Milknews. Однако в марте санкции еще не успели сильно отразиться на секторе, обращал внимание управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей Груздев. Себестоимость продолжит увеличиваться, но как сильно — пока оценить сложно, говорил он «Агроинвестору». При этом гендиректор группы «Кабош» Дмитрий Матвеев оценивал, что в марте себестоимость производства выросла минимум на 8%, и возможности компенсировать рост издержек за счет цен на полке пока нет, так как торговые сети к этому не готовы.

