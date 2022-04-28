Валентина Матвиенко потребовала от Минсельхоза решить проблемы фермеров

У фермеров возникают проблемы с продажей продукции Е. Разумный

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей сказала, что недовольна тем, как Минсельхоз занимается решением проблем фермеров. По ее словам, они не могут продать свою продукцию: ее не принимают торговые сети, школы и больницы. Матвиенко отметила, что уже запрашивала доклад, и теперь потребовала от главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева «сесть и отработать его».



Во время выступления Матвиенко подчеркнула, что у фермерской продукции небольшой срок годности — пять-шесть дней. По мнению спикера, именно это является причиной того, что торговые сети не принимают этот товар. «Они берут гадость, которая по полгода стоит и ничего с ней не делается, там намешано Бог знает чего», — посетовала Матвиенко. Школы и больницы не принимают продукцию фермеров, поскольку из-за федерального закона № 44 о системе закупок уже «прикормлены» компании, продолжила она. «Почему в школы, детские сады не поставить свежую молочную продукцию? На рынке мне, фермеру, не пробиться, там спекулянты и перекупщики», — сказала спикер Совфеда. Она попросила Патрушева наладить систему поддержки «маленьких, средних, больших» фермеров и сделать так, чтобы они могли «без препятствий и бюрократии» продавать свои товары.



Директор по связям с общественностью «Союзмолоко» Мария Жебит сказала «Агроинвестору», что фермерам и не в условиях кризиса работать тяжелее, чем крупным компаниям. «У больших игроков есть возможность снижения издержек за счет объемов, дорогое оборудование, которое позволяет выпускать продукцию стабильно высокого качества, есть дорогостоящие квалифицированные кадры и главное — финансовая подушка», — прокомментировала она.



Фермеры сегодня имеют доступ и к федеральным, и к региональным инструментам поддержки, но для многих введение новых норм и требований, а также рост себестоимости привели к тому, что работа идет на грани рентабельности, оценивает Жебит. По ее мнению, нельзя отрицать существование проблемы доступа фермеров в торговые сети и к системе государственных закупок.



«Но здесь нужно помнить, что любая торговая сеть требует стабильного и довольно большого объема поставок и неизменного качества, что фермерам не всегда удается обеспечить, — объяснила она. — Если говорить о системе госзакупок, то стать поставщиком не так просто, здесь нужно пройти сложные этапы отбора, при котором определяющим фактором будет цена, а фермер не может конкурировать по цене с крупными поставщиками». Жебит подчеркнула, что в этих условиях гораздо перспективнее работать на локальном рынке, развивать собственный бренд и ориентироваться на аудиторию, которая готова платить больше за продукт с коротким сроком годности от местного игрока.

