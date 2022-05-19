«Мираторг» начал выпускать корма для ценных пород рыб

«Мираторг» запустил производственную линию по выпуску кормов для ценных пород рыб, прежде всего форели, сообщила компания. Линия запущена на предприятии агрохолдинга в Пристенском районе Курской области, где уже производится около 100 наименований продукции: корма для кошек и собак класса премиум и суперпремиум. Мощность завода позволяет производить до 46,5 тыс. т различной продукции в год. Общие инвестиции в кормовой завод составили 4,8 млрд руб.
«Мираторг» рассчитывает занять устойчивое место на рынке кормов для рыбоводческих хозяйств России, отмечает компания. Пропорциональное соотношение компонентов в кормах установлено на основе научных исследований. Так, гранулированные корма для молоди форели включают рыбную муку, зерновые, куриный жир, рыбий жир, аминокислоты, витаминно-минеральный комплекс и прочие компоненты.
Агрохолдинг планирует постепенно наращивать производство и расширять ассортимент кормов для обеспечения растущей потребности рыбоводных заводов Карелии, Мурманска и других регионов. Как сообщает компания, по рыбоводно-биологическим характеристикам ее корма не уступают зарубежным аналогам, что в перспективе за счет большей экономической и физической доступности будет способствовать импортозамещению в секторе.
Компания «Русское море — Аквакультура» планирует построить в Великом Новгороде завод по производству комбикормов для рыб лососевых пород. Плановый объем инвестиций — более 2 млрд руб. Проект получил положительное заключение профильных министерств и ведомств, сообщал в конце апреля пресс-центр правительства региона. Старт строительства намечен на февраль 2023 года.
В начале апреля «Агроинвестор» писал, что основные поставщики рыбных кормов из Финляндии, Норвегии и Дании отказались сотрудничать с карельскими форелеводами из-за внешнеполитической и экономической ситуации. Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов тогда говорил, что отечественные производители комбикормов не могут закрыть потребности рыбоводческих хозяйства региона, где выращивают до 70% российской форели. Потребность в кормах оценивается на уровне 50 тыс. т в год, около 85% объема приходилось на импорт.
По оценке Союза комбикормщиков, в прошлом году потребление комбикормов для ценных пород рыб составило 137 тыс. т, однако на долю собственного производства пришлось около 20 тыс. т. В целом в России выпускается примерно 580 тыс. т комбикормов для рыбы в год, но в основном (400 тыс. т) для карповых видов.
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