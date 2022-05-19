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«Мираторг» начал выпускать корма для ценных пород рыб

Агрохолдинг рассчитывает занять устойчивое место на рынке кормов для рыбоводческих хозяйств России

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В прошлом году потребление комбикормов для ценных пород рыб составило 137 тысяч тонн
Pixabay
В прошлом году потребление комбикормов для ценных пород рыб составило 137 тысяч тонн
Pixabay

«Мираторг» запустил производственную линию по выпуску кормов для ценных пород рыб, прежде всего форели, сообщила компания. Линия запущена на предприятии агрохолдинга в Пристенском районе Курской области, где уже производится около 100 наименований продукции: корма для кошек и собак класса премиум и суперпремиум. Мощность завода позволяет производить до 46,5 тыс. т различной продукции в год. Общие инвестиции в кормовой завод составили 4,8 млрд руб.

«Мираторг» рассчитывает занять устойчивое место на рынке кормов для рыбоводческих хозяйств России, отмечает компания. Пропорциональное соотношение компонентов в кормах установлено на основе научных исследований. Так, гранулированные корма для молоди форели включают рыбную муку, зерновые, куриный жир, рыбий жир, аминокислоты, витаминно-минеральный комплекс и прочие компоненты.  

Агрохолдинг планирует постепенно наращивать производство и расширять ассортимент кормов для обеспечения растущей потребности рыбоводных заводов Карелии, Мурманска и других регионов. Как сообщает компания, по рыбоводно-биологическим характеристикам ее корма не уступают зарубежным аналогам, что в перспективе за счет большей экономической и физической доступности будет способствовать импортозамещению в секторе. 

Компания «Русское море — Аквакультура» планирует построить в Великом Новгороде завод по производству комбикормов для рыб лососевых пород. Плановый объем инвестиций — более 2 млрд руб. Проект получил положительное заключение профильных министерств и ведомств, сообщал в конце апреля пресс-центр правительства региона. Старт строительства намечен на февраль 2023 года.


В начале апреля «Агроинвестор» писал, что основные поставщики рыбных кормов из Финляндии, Норвегии и Дании отказались сотрудничать с карельскими форелеводами из-за внешнеполитической и экономической ситуации. Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов тогда говорил, что отечественные производители комбикормов не могут закрыть потребности рыбоводческих хозяйства региона, где выращивают до 70% российской форели. Потребность в кормах оценивается на уровне 50 тыс. т в год, около 85% объема приходилось на импорт.

По оценке Союза комбикормщиков, в прошлом году потребление комбикормов для ценных пород рыб составило 137 тыс. т, однако на долю собственного производства пришлось около 20 тыс. т. В целом в России выпускается примерно 580 тыс. т комбикормов для рыбы в год, но в основном (400 тыс. т) для карповых видов.

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