Агрохолдинг «Дон Агро» увеличил посевы органической пшеницы

Компания рассчитывает получить органический сертификат через два года Pixabay

Группа компаний «Дон Агро» в этом году увеличила посевы органической пшеницы в четыре раза и заняла агрокультурой 44 га. Агрохолдинг продолжает реализовывать ESG-стратегию, выращивая экологически чистые продукты и применяя экологичные технологии и методы, сообщила компания. В целом посевы пшеницы под урожай этого года составили 25 тыс. га — на 1 тыс. га больше, чем годом ранее.



«В прошлом году мы остались довольны собранным зерном органической пшеницы, а потому приняли решение продолжать эксперимент, — поясняет главный агроном «Дон Агро» Иван Калайтанов. — На эту посевную площадь не вносятся химические удобрения, гербициды и пестициды, земля обрабатывается традиционным способом. Сертификат соответствия требованиям к органическим продуктам мы сможем получить через два года, так как по законодательству должно пройти определенное время, чтобы почва очистилась». Эксперимент по возделыванию органической пшеницы агрохолдинг начал в 2020 году.



По данным Национального органического союза (НОС), объем органического рынка в России превысил отметку в 220 млн евро. Около 80% продаваемой продукции — импорт. Если в 2020 году отмечалось увеличение продаж, поскольку на фоне пандемии люди усилили внимание к своему здоровью и рациону, то в 2021-м динамика почти вернулась к допандемийным значениям: рост не превысил 10-12%. При этом, как говорится в сообщении союза, если импортная продукция будет уходить с полок в связи со сложившейся в стране ситуацией, то российские производители просто не успеют ее заменить, для этого нужно три-пять лет. По прогнозу НОС, с учетом роста продаж соотношение импорта и отечественной органической продукции к 2030 году может достигнуть 50/50%.



Также «Дон Агро» активно внедряет беспахотное земледелие, эксперимент по использованию метода no-till стартовал в 2013 году. В 2021-м технология применялась на 7 тыс. га, в этом году площадь выросла до 8 тыс. га. Кроме того, поддерживая концепцию устойчивого развития, в этом году компания смонтирует солнечную электростанцию мощностью 30 кВт. Плантация из 78 панелей будет производить более 32 МВт-ч в год.



Группа компаний «Дон Агро» контролирует свыше 67,3 тыс. га в Ростовской и Волгоградской областях. Предприятие занимается выращиванием пшеницы, подсолнечника, кукурузы и производством сырого молока (более 4 тыс. голов КРС, включая около 2,2 тыс. дойных коров). В феврале 2020 года Don Agro International — структура «Дон-Агро» - провела первичное размещение акций на Сингапурской бирже и привлекла $3,6 млн.



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