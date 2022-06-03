McDonald’s сможет выкупить российский бизнес в течение 15 лет

Часть ресторанов сети могут возобновить работу с 12 июня М. Стулов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель», которое принадлежит бизнесмену Александру Говору, о приобретении российского бизнеса американской сети ресторанов McDonald’s. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания, при этом позволит сохранить рабочие места и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны.



Структура сделки предполагает, что ООО «Клуб Отель» приобретет 100% долей в ООО «Макдоналдс» (сменит юридическое название на ООО «Система ПБО») и ООО «ДВРП» (была создана в конце 2020 года для развития сети на Дальнем Востоке). При этом ФАС уточняет, что продавец имеет право в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.



С 14 марта McDonald’s закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. Вскоре после этого она сообщила, что продаст свой российский бизнес одному из нынешних лицензиатов Александру Говору, писал «Агроинвестор». В соответствии с соглашением, он приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s (850 точек) и будет управлять ими под новым брендом.



По информации СМИ, которые ссылаются на данные Роспатента, новый владелец сети подал уже восемь заявок на регистрацию нового названия бренда, рассматриваются варианты: «Наше место», «Это он», «Точно он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».



Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что первый ресторан под новым брендом откроется 12 июня на Пушкинской площади в Москве. Вчера агентство, также ссылаясь на источник, уточнило, что 12 июня готовятся к открытию минимум 15 точек сети. При этом, по его информации, в меню не будет блюд, название которых начинается с «Мак-», но останутся привычные блюда на альтернативных позициях. Блюда типа «Чизбургер» и «Цезарь Ролл» лишь сменят упаковку.



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