«Агротек» начал реализацию проекта семенного завода за 1,5 млрд рублей

Комплекс будет заниматься производством семян сои, гороха, пшеницы и ржи Pixabay

В июне в ходе Петербургского международного экономического форума гендиректор группы компаний «Агротек» Николай Грушко и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали соглашение о строительстве в особой экономической зоне «Липецк» семенного завода с инвестициями на уровне 1,5 млрд руб. Реализация проекта уже началась: сейчас идет доработка и согласование проектной документации на строительство, рассказал «Агроинвестору» Грушко.



Также производится ревизия мощностей и имеющегося оборудования, согласованы бизнес-план, проект и вся необходимая документация. «Далее через объявление тендера последует этап выбора подрядных организаций, которые будут заниматься проектированием и строительством зданий и сооружений завода. Параллельно будет закупаться необходимо оборудование», — уточнил руководитель.



Комплекс будет заниматься производством семян сои, гороха, пшеницы и ржи. Плановая мощность — 30 тыс. т семян в год. На предприятии будет реализован весь технологический процесс производства — от приемки до дальнейшего хранения. Кроме того, новый комплекс станет центральным хабом, откуда будут поставляться не только семена, но и удобрения, а также средства защиты растений.



По словам Глушко, важно, что «Агротек» имеет солидную кредитную поддержку и финансирование банков-партнеров, у компании отличная кредитная история. «Этот фактор является ключевым при реализации столь масштабного проекта в области сельского хозяйства в России», — подчеркивает он. Нередко ряд инвестиционных проектов остается на бумаге именно из-за трудностей с получением кредитов на их реализацию.



Выбор региона для возведения завода Грушко объясняет тем, что Липецкая область — это центральная часть России, в регионе востребовано производство зернобобовых культур. «Агротек» делает упор на семена сои, их селекцию, которой будут заниматься также партнеры группы компаний, используя в дальнейшем мощности нового завода. При этом участки «Агротек» для размножения семян находятся в непосредственной близости к Липецкой области (Курск, Воронеж, Пенза, Рязань, Белгород). Партнерские хозяйства, которые выращивают семенной материал, также находятся вблизи Липецка. «Соответственно, с точки зрения логистики, оптимизации затрат на транспортировку семенного материала, Липецк — наиболее перспективная локация», — резюмирует Грушко.



Кроме того, администрация региона оперативно решает задачи, связанные с коммуникацией всех участников бизнес-проектов, согласованием документации, решением организационно-правовых вопросов, продолжает он, подчеркивая, что оперативность в принятии управленческих решений и отсутствие бюрократических барьеров крайне важно для развития таких крупных проектов.



В июне на встрече с молодыми предпринимателями президент Владимир Путин сказал, что в ближайшие несколько лет обеспеченность АПК отечественными семенами должна вырасти до 75%. Сейчас агросектор обеспечен семенами российского производства примерно на две трети. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее говорил, что что с 2023 года ведомство будет интенсивнее стимулировать инвестиционную активность для создания селекционно-семеноводческих центров: доля возмещения капзатрат на их строительство и модернизацию будет увеличена с 20% до 50%.



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