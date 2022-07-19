«Ростсельмаш» может закрыть представительства в Европе

«Ростсельмаш» нацелен на использование российских комплектующих для производства техники Е. Разумный

«Ростсельмаш» допускает возможность закрытия своих представительств в Германии и Венгрии, которые в этом году простаивают. Об этом гендиректор компании Валерий Мальцев рассказал в эфире телеканала НТВ. Также завод меняет поставщиков узлов, агрегатов и деталей — около 5% ввозилось из Европы и Северной Америки, и ищет новые рынки сбыта техники. Занимая 70% российского рынка, компания не может не ориентироваться на экспорт, отмечает Мальцев. «Ростсельмаш» продает технику более чем в 40 стран, значительная ее часть поставлялась в Европу. Компания рассчитывает заместить европейские рынки азиатскими и африканскими.



При этом «Ростсельмаш» нацелен на использование российских комплектующих для производства техники, в том числе намерен расширять их выпуск. Так, на начало следующего года намечен старт производства валов и шестерен, также должно начаться изготовление коробок передач и редукторов для комбайнов, которые последние 20 лет поставлялись из Европы. Участок сборки тракторных коробок передач был открыт на заводе два года назад.



Несмотря на обстоятельства, компания рассчитывает выполнить годовой план по выпуску тракторов, реализация плана по комбайнам будет зависеть от поставок комплектующих. Сейчас основная проблема предприятия — редукторы и гидравлические системы, поскольку их производство в России не развито. Пока часть комплектующих «Ростсельмаш» заказал у отечественных поставщиков, еще часть — в Азии. «Мы знаем, что делать и как делать, с кем. Нужно время, до года. Через год мы будет гораздо сильнее и не будем зависеть от североамериканских и европейских поставщиков», — подчеркнул Мальцев.



При этом «Ростсельмаш» намерен расширять производство и продолжает строительство тракторного завода, начавшееся осенью прошлого года. В марте этого года проект был включен в перечень региональных инвестиционных проектов (РИП), писал «Агроинвестор». Новый завод будет выпускать полный модельный ряд тракторов мощностью от 170 л. с. до 600+ л. с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, а также на гусеничном ходу. Также предприятие будет производить дорожно-строительную технику. Плановая мощность — до 5 тыс. машин в год. Инвестиции в проект превысят 6 млрд руб. Завод должен выйти на проектную мощность в 2023 году.



Кроме того, в начале июля в ходе выставки «Иннопром-2022» Валерий Мальцев и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали соглашение о реализации проекта по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники в Таганроге. Объем инвестиций составит 1,5 млрд руб. На новом заводе планируется выпускать продукции на 3 млрд руб. в год с перспективой ежегодного увеличения производства на 10-15%. Предприятие будет специализироваться на выпуске прицепной и навеской техники, самоходных опрыскивателей и др. Компания рассчитывает завершить реализацию проекта в четвертом квартале 2024 года.



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