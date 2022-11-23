«Росагролизинг» увеличил финансирование закупки сельхозтехники

На различных стадиях поставок сейчас находятся более 12 тысяч единиц техники «Росагролизинг»

В 2022 году «Росагролизинг» увеличил объемы финансирования закупки сельхозтехники для аграриев на 67% относительно прошлого года, до 75 млрд руб. Об этом на площадке международной сельскохозяйственной выставки «Югагро» в Краснодаре сообщил гендиректор компании Павел Косов, пишет ТАСС.



Он отметил, что основным регионом-покупателем стал Краснодарский край. Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, выступая на выставке, рассказал, что за последние пять лет аграрии региона вложили более 70 млрд руб. в обновление парка сельхозтехники. Это позволяет им в последние годы устанавливать исторические максимумы по объемам собранного урожая. В том числе в 2022 году на обновление парка техники потрачено более 15,5 млрд руб.



Косов пояснил, что на различных стадиях поставок «Росагролизинга» сейчас находятся более 12 тыс. единиц техники. В прошлом году было поставлено порядка 9,1 тыс. единиц техники на 45 млрд руб., пишет ТАСС. При этом гендиректор «Росагролизинга» отметил важность внедрения программ господдержки закупки техники отечественного производства в регионах. Так, по его словам, в прошлом году преференции в виде скидок на сельхозтехнику предоставляли порядка 30 российских регионов, в 2022-м их уже более 40. Также Косов отметил, что в этом году был зафиксирован рост цен на технику российского производства со стороны заводов, на что есть как объективные, так и субъективные причины.



По словам Косова, ранее примерно половина поставляемой техники была импортной. «В этом году каналы поставок импортной техники перестали существовать, очень многие компании ушли с рынка, но, безусловно, этот рынок является настолько привлекательным, что новые поставщики пытаются сюда заходить», — приводит его слова ТАСС.



На долю «Росагролизинг» по состоянию на 2022 год приходится 58% всех поставок лизинговой техники в стране. «Мы, конечно, хотим расширять номенклатуру и тот ассортимент техники, который мы предлагаем нашим клиентам, но многое зависит от наших коллег-машиностроителей, — отметил Косов. — Мы будем расти и по объемам поставляемой техники, хотелось бы расти не в деньгах, надо будет наращивать количество приобретенной техники, будем работать над своими программами».



В начале ноября «Росспецмаш» сообщал, что продажи отечественной сельхозтехники в России в январе-сентябре выросли на 19% до 168 млрд руб. При этом объем производства составил 174 млрд руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов говорил «Агроинвестору», что спрос на сельхозтехнику постепенно замедляется.



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