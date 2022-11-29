Дочь основателя бренда «Б. Ю. Александрова» начнет собственное производство сырков

Екатерина Александрова отсудила принадлежащие ей товарные знаки у «Ростагрокомплекса» «Б. Ю. Александров»

Екатерина Александрова, дочь умершего в 2020 году основателя бренда глазированных сырков «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова, планирует запустить новый завод, который будет производить молочную продукцию, в том числе глазированные сырки, под брендом ее отца, рассказала она Forbes. Запустить завод планируется в первой половине 2023 года.



Александрова сказала изданию, что мощность предприятия составит около 300 т переработки сырого молока в сутки. Сумму инвестиций, а также местонахождение производства она не раскрыла, но уточнила, что будет куплен существующий молочный завод. В проекте также примут участие еще несколько партнеров и инвесторов, их имена она не назвала.



Александрова заверила, что завод будет производить продукцию по технологиям, разработанным при жизни ее отца. При этом, по ее словам, некоторые ингредиенты будут изменены. Она намерена продавать продукцию в крупных продуктовых сетях, и рассчитывает, что с уже известным аудитории брендом сделать это будет несложно.



Владельцем основных товарных знаков «Б. Ю. Александров» и его суббрендов был сам Борис Александров, незадолго до своей смерти он передал права на них дочери. Она отсудила принадлежащие ей товарные знаки у «Ростагрокомплекса» — основного юрлица завода, выпускающего в том числе глазированные сырки. В связи с этим в июне «Ростагрокомплекс» провел ребрендинг, сменив название сырков на «А.Ростагрокомплекс».



Александрова сказала Forbes, что на сегодня суммарный размер ее претензий к «Ростагрокомплексу» приблизился к 7 млрд руб., и судебные разбирательства по этим искам будут продолжаться «в рамках закона». Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что покупка завода обойдется не менее, чем в 1 млрд рублей. При этом он сомневается, что возвращение продукции под брендом «Б. Ю. Александров» в торговые сети будет простым из-за текущей «жесткой конкуренции» за место на полке, сказал он изданию.



В случае возвращения бренда «Б. Ю. Александров», он будет в прямой конкуренции с уже известными брендами «Ростагроэкспорт» и «А.Ростагрокомплекс», говорит гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. По ее мнению, конкурентным преимуществом может быть внедрение технологий, которые разработал сам Александров. «Важно понимать, что в 2023 году реальные доходы населения продолжат снижаться, поэтому следует очень внимательно подойти к выпускаемому ассортименту, а также брендингу. Также имеет смысл провести дополнительные опросы, которые позволят скорректировать брендинговую стратегию», — сказала она «Агроинвестору». Петрова считает, что перезапуск завода целесообразен, если бренд, под которым он сейчас выпускает продукцию, слабый. Однако если бренд достаточно устойчивый и известный на региональном или федеральном уровне, необходимо продумать переходный период, ассортиментную и брендинговую стратегии. Себестоимость производства молочной продукции в последнее время возрастает, а доходы большинства потребителей сокращаются, поэтому также важно ценовое позиционирование при выходе на рынок, добавляет она.



Петрова считает, что проблем с возвращением товара на полку не возникнет, а вот с удержанием достаточного объема продам — возможно. «Стоит учитывать как высокий уровень конкуренции на полке, так и то, что потребители уже попробовали и оценили продукцию бренда “А.Ростагрокомплекс”, — говорит она. — У них может возникнуть недоумение при виде прежнего наименования, вкус которого будет отличаться, так как Екатерина Александрова сообщала, что некоторые ингредиенты будут изменены». Петрова уверена, что для удачного возвращения бренда на полки магазинов будет необходима комплексная работа в части анализа рыночной ситуации, прогноза на будущее, ассортиментной стратегии, а также активная маркетинговая поддержка.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

