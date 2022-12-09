«Прогресс Агро» завершила уборочную кампанию

Получению хорошего урожая в том числе способствовали погодные условия Е. Разумный

Группа компаний «Прогресс Агро» (ранее — агрохолдинг «Кубань», основанный Олегом Дерипаской) подвела итоги сбора урожая. Подсолнечник, соя и кукуруза были убраны в сентябре-октябре, копка сахарной свеклы завершилась в начале декабря. Урожайность всех агрокультур в этом году выше плановой, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании.



Уборочная кампания в целом прошла в размеренном режиме. По словам гендиректора компании Леонида Рагозина, урожайность выше запланированной удалось получить благодаря соблюдению агрономических сроков и технологий выращивания. «Мы проводили тщательный отбор семян, с хорошим потенциалом. Получению хорошего урожая также способствовали погодные условия, — говорит он. — В компании традиционно грамотно распределены потоки уборки и выстроена вся логистика — от поля до хранения. Наличие необходимой сельхозтехники позволило оперативно решить все вопросы».



Валовой сбор озимой пшеницы и ячменя составил 265 тыс. т, в том числе пшеницы — 246 тыс. т. 85% этого объема — продовольственное зерно 3-го и 4-го классов. Средняя урожайность пшеницы составила 68,5 ц/га, ячменя — 73,9 ц/га. Также было собрано 49,3 тыс. т кукурузы на зерно с урожайностью 79,8 ц/га. Растениеводы «Прогресс Агро» ежегодно сеют гибриды кукурузы собственной селекции «Ладожские», в этом году они продемонстрировали не только хороший потенциал урожайности, но и влагоотдачу.



Показатели по техническим культурам также хорошие благодаря правильному выбору семян, проведению всех технологических операций и благоприятной погоде без продолжительных и сильных засух весной и летом. Валовой сбор подсолнечника составил 22,6 тыс. т при урожайности 33 ц/га, что на 9% выше уровня прошлого года. Объем производства сои достиг 23,7 тыс. т при ее средней урожайности 23,4 ц/га. «Прогресс Агро» обращает внимание, что высевает семена сои только отечественных поставщиков, выращенные и подработанные на оборудовании предприятия «Рассвет», входящего в группу компаний.



Валовой сбор сахарной свеклы составил 679 тыс. т, урожайность — 582,1 ц/га, сахаристость — 16,5%. Свекла еще хранится в кагатах на полях и постепенно доставляется КамАЗами на переработку на сахарный завод компании. По предварительным подсчетам, сезон переработки, начавшийся 31 июля, продлится до конца декабря. Предприятие планирует выработать свыше 130 тыс. т сахара-песка, что на 51% больше, чем в прошлом сезоне.



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