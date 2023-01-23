Российское подразделение Tetra Pak помогает перезапустить производство упаковки в стране

В 2022 году компания проделала большую работу по локализации производства flickr.com

Российское подразделение шведской компании Tetra Pak принимает участие в выпуске упаковки, помогая перезапустить отечественное производство. Об этом в интервью РИА «Новости» сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, эксперимент по производству отечественной упаковки проходит успешно: это уже промышленное использование картона в качестве основы для детского питания — упаковки 200 мл для соков и молочных продуктов.



Проблема с упаковкой в стране обострилась в связи с уходом или изменением формата присутствия на российском рынке крупнейших иностранных производителей — норвежской Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak, а также американской Ball Corporation. В частности, в марте молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов.



Абрамченко отметила, что производителей пищевой продукции и сопутствующих материалов и упаковки нужно собрать в единую цепочку. Сейчас профильные ведомства составляют дорожные карты по каждому направлению, рассказала вице-премьер. По ее словам, это позволит быстрее решить проблемы одним из способов: за счет параллельного импорта, поставок из дружественных стран или производства внутри страны.



В пресс-службе АО «Упаковочные системы» (бывшее российское подразделение Tetra Pak) сказали «Агроинвестору», что в 2022 году компания проделала большую работу по локализации производства. «Мы активно работали с поставщиками и смогли стабилизировать цепочку поставок и обеспечить себя необходимым сырьем. Так как мы работаем с продуктами питания, очень важно было придерживаться высоких стандартов качества и пищевой безопасности», — отметили в компании.



В данный момент производство и поставки упаковочного материала с подмосковной фабрики АО «Упаковочные системы» продолжается, мощности предприятия полностью загружены, заверила пресс-служба. Там рассказали, что в 2023 году главными приоритетами компании будут устойчивое производство и цепочка поставок, развитие IT-инфраструктуры, внедрение локальной ERP системы во все бизнес-процессы компании. При этом фокус на качество и безопасность продукции, а также на уровень сервиса для заказчиков остается неизменным, добавили в пресс-службе компании.



Президент «Союзнапитки» Максим Новиков сказал «Агроинвестору», что индустрия напитков России в 2022 году была поставлена перед новыми серьезными вызовами. По его словам, в условиях санкций российские производители соковой продукции столкнулись с ростом цен на сырье, упаковочные материалы и оборудование, произошел разрыв существующих логистических цепочек поставок, вынужденно меняются отлаженные бизнес-процессы.



При сохранении негативных экономических тенденций в перспективе ближайших лет, по оценке экспертов, возможны такие негативные последствия, как повышение стоимости продукции, снижение спроса и объемов производства, сокращение инвестирования в индустрию напитков, предупредил Новиков. На данный момент, по его словам, проблема дефицита сырья и компонентов для производства упаковки в индустрии напитков сохраняется.



Он отметил, что в связи с проблемами в логистике наблюдаются сложности с ввозом сырья и отдельных компонентов для производства упаковки. Индустрия также испытывает проблемы с поставками красок для нанесения на многослойную комбинированную упаковку. В этой ситуации некоторые производители начали выпуск новой упаковки, где преобладает белый фон, рассказал Новиков.



В июле головная компания Tetra Pak сообщила о передаче своего российского подразделения местному руководству из-за «невозможности поддерживать операционную деятельность». В сообщении компании говорилось, что решение о передаче бизнеса принято «с целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости». Уточнялось, что название российского подразделения позже будет изменено и компания продолжит работу как самостоятельная организация, сосредоточив усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области.



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