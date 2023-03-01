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Форум «Магнит» и агробизнес
Форум «Магнит» и агробизнес

ПЛК «Каспий» запустит перевалку зерна через порт в Астраханской области

Проект реализуется в рамках развития международного транспортного коридора «Север — Юг»

| Агроинвестор |

После возведения первой очереди ПОЭЗ она сможет принимать около 900 тыс. тонн зерна и порядка 300 тыс. тонн масла
После возведения первой очереди ПОЭЗ она сможет принимать около 900 тыс. тонн зерна и порядка 300 тыс. тонн масла

Портово-логистическая компания (ПЛК) «Каспий» весной запустит перевалку зерна через действующие причалы порта Оля в Астраханской области. Об этом ТАСС рассказал гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» Сергей Милушкин. По его словам, это позволит нарастить грузовую базу в рамках развития международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». 

На данный момент завершается экспертиза проекта на создание инфраструктуры зоны — сетей водоснабжения, электроснабжения, крановых путей. Предполагается, что к середине 2024 года первые причалы портовой ОЭЗ будут полноценно работать и принимать контейнеры, зерно и масло. Милушкин также рассказал ТАСС, что после возведения первой очереди ПОЭЗ она сможет принимать около 900 тыс. т зерна в год и порядка 300 тыс. т масла. Кроме того, прорабатываются перспективы сотрудничества для реализации совместных проектов астраханской ПОЭЗ с компаниями из других регионов России, а также из Индии, Туркменистана.

На площадке уже завершены работы по подготовке территории в 40 га, примыкающей к восьмому и девятому причалам порта Оля. Идет строительство складов и силосов для зерна с единовременным хранением порядка 100 тыс. т, сообщил Милушкин. Также там будут размещены специальные резервуары для масла. Рядом будет возведен перегрузочный комплекс для перевалки контейнеров, генеральных и проектных грузов мощностью порядка 1 млн т, уточнил он.

По данным ТАСС, в 2020 году ОЭЗ «Лотос» была объединена в Каспийский кластер с ПОЭЗ в районе порта Оля. Резидентами ПОЭЗ стали ПЛК «Каспий» с проектом по строительству контейнерного терминала для обработки грузов и компания «Агротерминал Каспий». Общий объем инвестиций резидентов составляет около 30 млрд руб.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько сказал «», что в порте Оля уже есть другие действующие терминалы. По мнению эксперта, заявленные объемы приемки в 900 тыс. т зерна в год и 300 тыс. т масла для ПЛК «Каспий» - очень большие. Рылько отметил, что через новый пункт отгрузки могут идти только в Иран. «Главная задача «Каспия» - это обеспечение платежеспособного спроса со стороны этой страны. Там есть большие проблемы с платежами и их сроками. Кроме того, в этом ПЛК есть проблемы с наличием судов. Их периодически не хватает», — знает эксперт.


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