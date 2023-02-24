ВЭБ.РФ: 2023-й станет годом перенастройки экономики

Падение доходов населения России в прошлом году оказались меньше, чем ожидалось ранее Е. Разумный

2023-й станет годом перестройки экономики как с точки зрения драйверов роста, так и с точки зрения денежной политики. Об этом председатель попечительского совета Института исследований и экспертизы, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач рассказал на 14-й Международной конференции «Где маржа — 2023», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка.



В последние два года мир живет в ситуации высокой неопределенности, отметил эксперт. В США и Еврозоне, особенно в Германии, во втором полугодии 2022-го наблюдался спад экономических показателей, который, вероятно, продолжится и в этом году. Вопрос только в том, насколько сильным он будет. Экономическая ситуация на упомянутых территориях будет влиять на мировые цены всех сырьевых компонентов: нефти, металлов, а также на уровень процентных ставок. Последние до недавнего времени повышались и в обозримом будущем могут еще вырасти. «Это будет способствовать укреплению доллара, соответственно — снижению курса рубля», — отметил Клепач.



По прогнозам ВЭБ.РФ, США в этом году не избежать рецессии экономики, хотя в 2024-м ее рост, по прогнозу МВФ, ускорится. Экономическая ситуация в Еврозоне, особенно в Германии, будет еще более напряженной, чем в США. При этом в экономике Китая и Индии началось оживление. Первый по итогам следующего года, считает Клепач, вырастет по экономическим показателям на 5%, вторая — на 6% и более. «Однако Китай и Индия чувствительны не только к ценам, но и к ситуации с мировой торговлей, рецессией в других странах», — добавил он.



Мировые цены на нефть снижаются с рекордных уровней, которые наблюдались до недавнего времени. При этом прошлый год для России с точки зрения торговли данным ресурсом оказался уникальным. «Несмотря на все введенные эмбарго по морской доставке нефти, мы не сократили, а увеличили ее поставки до рекордных уровней, что существенно поддержало российскую экономику и бюджет», — отметил Клепач.



С газом иная ситуация. Объемы его экспорта из России упали, при этом цены были на рекордно высоком уровне. «Несмотря на тенденцию к снижению цен на нефть и газ, есть надежда, что осенью-зимой текущего года Европа увеличит закупки российского газа, чтобы заполнить свои хранилища — для этого, по разным оценкам, ей нужно 30-60 млрд кубометров, — рассказал Клепач. — Вырастут и цены на нефть. Все это будет способствовать повышению цен на сельхозпродукцию».



Украина, в том числе благодаря «зерновой сделке», в этом сезоне остается значимым участником мировой торговли. Ее поставки зерна на внешние рынки по итогам сезона ВЭБ.РФ прогнозирует на уровне 50 млн т, масличных — более 10 млн т. «На следующий сезон повторить эти показатели не удастся: выпуск удобрений в стране снизился в четыре раза, а значит, и производство сельхозкультур уменьшится», — считает Клепач.

Эксперт обратил внимание, что рынок нефти и газа кардинально изменился. В 2021 году 115 млн т нефти — почти половину объема экспорта — Россия продала в Европу. Сейчас главный покупатель российской нефти Индия. Уже в текущем году ожидается снижение добычи и экспорта нефти. Также прогнозируется сокращение поставок газа. В 2021 году наша страна продала 204 млрд кубометров, из которых в Европу было поставлено 130 млрд кубометров. В этом году, прогнозирует Клепач, продажи газа туда снизятся до 30 млрд кубометров.



При этом инвестиции в различные сектора промышленности в России в прошлом году не упали, а выросли на 2,7%, отметил эксперт. «Что будет в текущем году — пока сказать сложно. Официальный прогноз, который был озвучен в правительстве, — падение инвестиций на 1% по итогам года. Однако, полагаю, что их снижение может быть более существенным», -рассуждает он.



В то время как экономические показатели у нефтегазовой отрасли будут снижаться, показатели предприятий, занимающихся машиностроением, в том числе, сельскохозяйственным, вырастут, хотя и не перекроют спад в других секторах экономики. «Если прошлый год вытягивала добыча, в этом году она будет сокращаться, а вот обрабатывающий сектор, где в 2022-м отмечался провал, будет расти», — считает Клепач.



Падение доходов населения России в прошлом году оказались меньше, чем ожидалось ранее — предварительно, оно составило 1%. «Это результат тех мер поддержки, которые принимало правительство: выплаты многодетным семьям, мобилизованным, повышение денежного довольствия», — пояснил главный экономист ВЭБ.РФ. Далее доходы населения будут увеличиваться, по итогам текущего года реальные располагаемые доходы могут прибавить 1,5%. «При этом доходы растут сильнее, чем потребительский спрос. В прошлом году в рознице он снизился на 6,7%, в этом году будет повышаться, но медленнее, чем доходы: потребители стали осторожнее, делают больше сбережений», — объяснил Клепач. Тем не менее, последняя перепись населения показала прирост населения России почти на 2 млн человек, в том числе за счет мигрантов и беженцев с Донбасса, напомнил он, а с прошлого года прибавилось еще порядка 5 млн человек за счет новых регионов, а значит, и спрос на внутреннем рынке будет выше.



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