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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Syngenta и «Золотой Початок» создадут СП в области селекции и семеноводства

Компании будут заниматься селекцией гибридов пропашных культур

| Агроинвестор |

Госдума приняла в первом чтении приняла законопроект, направленный на господдержку отечественного семеноводства
Госдума приняла в первом чтении приняла законопроект, направленный на господдержку отечественного семеноводства

Агрохолдинг «Золотой Початок» и корпорация заключили соглашение о создании первого совместного предприятия по производству семян сельхозрастений в соответствии с правилами локализации, установленными правительством по инициативе Минсельхоза, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

Согласно планам сторон, совместное предприятие будет создано до вступления в силу правил локализации с 1 сентября 2023 года, оно будет заниматься селекцией гибридов пропашных культур. В дальнейших планах — создание научной базы и промышленного предприятия полного цикла для увеличения объема и качества посевного материала, выпускаемого в России. Коммерческие условия сделки не раскрываются. Известно, что планируется совместная селекционная работа и производство семян до 2030 года, а также внедрение модели локализации иностранной селекции, предложенной Минсельхозом.

На днях компания «Золотой Початок» заложила в Воронежской области первый камень селекционно-семеноводческого центра стоимостью 2 млрд руб. Проект будет реализован поэтапно и включает строительство весовой площадки, здания очистки, производственной линии по приемке, здания сушки, здания подработки, протравки, упаковки семян, двух зданий склада для хранения семян, административно-хозяйственный корпус, включая научно-исследовательскую лабораторию и помещение для хранения биоматериала. Начать строительство планируется в июле 2023 года, завершить первый этап — в октябре 2024-го, а полностью закончить проект — в сентябре 2026 года.

Между тем, Госдума приняла в первом чтении приняла законопроект, направленный на господдержку отечественного семеноводства. Документ вводит определение селекции в законодательство, что обеспечивает комплексное регулирование вопросов в области семеноводства — от создания сорта или гибрида сельхозрастения до его реализации или использования. Законопроект также закрепляет приоритет господдержки отечественной селекции для российских юридических лиц и граждан России, занимающихся селекцией агрокультур на территории нашей страны. Это позволит увеличить объемы отечественного семенного материала высокого качества с нужными характеристиками для получения гарантированного урожая, считают авторы документа. 

Также законопроект предусматривает установление семенных зон и особенностей их использования для производства семян и регламентирует деятельность, предотвращающую перекрестное опыление сельхозрастений. Кроме того, предлагается уточнить требования к государственной инфосистеме в области семеноводства, перенеся обязательные требования к процессу ее внедрения на 1 марта 2024 года.

Как ранее отмечал замглавы Минсельхоза Иван Лебедев, государственная инфосистема в области семеноводства должна обеспечить прослеживаемость семян на территории России и в целом прозрачность рынка. В систему включается информация о компаниях, физических лицах, ИП, которые производят, хранят, продают семена сельскохозяйственных растений. Норма не касается выращивания для частных нужд.

В соответствии с принятым в первом чтении документом, ввоз в Россию семян агрокультур будет разрешен только при наличии заключения научной организации. Федеральный орган исполнительной власти, занимающийся выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в области семеноводства, определит перечень научных организаций, уполномоченных на выдачу соответствующих заключений. Авторы законопроекта считают, что он будет стимулировать развитие отечественного семеноводства и создание более высокорентабельных и перспективных сортов и гибридов, а также способствовать обеспечению продовольственной безопасности, созданию благоприятных условий для бизнеса и устранению избыточных административных барьеров.

Председатель правительства Михаил Мишустин ранее подписал постановление об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений в России. Разработанный Минсельхозом документ направлен на снижение риска утраты компетенции в области селекции и семеноводства основных сельхозкультур, а также на преодоление технологической зависимости отечественного сельхозпроизводства от импорта. Правила также регулируют взаимодействие отечественных компаний с иностранными. Так, доля иностранных производителей в совместных предприятиях должна быть не больше 49%. Дата вступления постановления в силу — с 1 сентября 2023 года.

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