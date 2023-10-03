«Юбилейный» запустил первую очередь завода по глубокой переработке гороха

Предполагается, что предприятие будет производить 70 тысяч тонн продукции в год Информационный центр Правительства Тюменской области

Агрохолдинг «Юбилейный» открыл первую очередь завода по глубокой переработке гороха в Ишимском районе Тюменской области, сообщила пресс-служба регионального департамента АПК. Завод не имеет аналогов в стране и является важным шагом в формировании биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции в Тюменской области. Он также будет способствовать импортозамещению и увеличению экспорта продукции тюменского АПК, отмечается в сообщении.



На площадках инвестпроекта уже работают элеваторный комплекс, склад готовой продукции, административно-бытовой корпус и визировочная лаборатория. Сейчас ведутся работы по проектированию второй очереди строительства. Планируется завершить строительство к 2027 году и вывести завод на полную мощность к 2029-му. Предполагается, что предприятие будет производить 70 тыс. т продукции в год, что составит 5,5% от мирового объемы выпуска сухого горохового протеина. Кроме того, инвестор планирует выпускать гороховый крахмал и гороховую клетчатку. В качестве сырья для производства будет использоваться горох, выращенный на полях Тюменской области.



В апреле агрохолдинг «Юбилейный» сообщал, что подтверждает свои планы по строительству завода «Протеинсиб» по глубокой переработке гороха в Тюменской области. Инвестиции в проект оценивались в 6,7 млрд руб. Однако тогда уточнялось, что из-за использования валютных контрактов на 70% материалов и оборудования, проект может подорожать. Компания была вынуждена изменить поставщиков оборудования и нашла новых партнеров в Китае и Турции.



Президент ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин ранее отмечал перспективность проекта, так как в России пока не производится гороховый изолят в промышленных масштабах. Он также указывал на сложности, связанные с отсутствием отечественных технологий, специалистов и оборудования, а также санкциями, которые затрудняют обслуживание оборудования. Однако у компании уже есть опыт в глубокой переработке пшеницы, что может помочь в налаживании производства. Радин также говорил о необходимости создания внутреннего рынка и поддержки государства для стимулирования здорового и альтернативного питания.



В конце июля «Юбилейный» отправил в Китай первую партию гороха весом 1,5 тыс. т. По договору с крупным китайским переработчиком по давальческой схеме из этого сырья было произведено 250 т горохового изолята под торговой маркой «Протеинсиб». Этот шаг является частью инвестиционного проекта агрохолдинга по глубокой переработке гороха, который позволит компании начать изучить рынок этой продукции до запуска производства в России. Отгрузка пилотной партии изолята из Китая состоялась в сентябре.



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