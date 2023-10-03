Завод плавленых сыров «Карат» сменил владельца

«Карат» является одним из крупнейших производителей плавленого и творожного сыра в России Е. Разумный

Бизнесмен Александр Клячин продал завод плавленых сыров «Карат», который он приобрел в 2018 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. 99,9% доли в компании «Карат инвестиции», которая владеет заводом, перешли к предпринимателю Александру Вознесенскому. Ранее эта доля принадлежала фирме «Гледен капитал», входящей в Gleden Invest Клячина.



«Карат» является одним из крупнейших производителей плавленого и творожного сыра в России. В портфеле завода такие бренды, как «Дружба», «Янтарь» и Violette. Клячин приобрел «Карат» у Связь-банка и бывшего владельца предприятия Владимира Корсуна в 2018 году. Сделка была оценена экспертами в 3-3,5 млрд руб. Выручка ООО «Карат» в 2022 году составила 8,8 млрд руб., чистая прибыль — 229,2 млн руб.



Александр Вознесенский ранее был членом совета директоров структур Объединенной судостроительной корпорации, включая «Северную верфь», «Балтийский завод — судостроение», Балтийский завод, Выборгский судостроительный завод и другие. Сейчас он владеет бизнес-центром «Балтийский порт» в Санкт-Петербурге. В 2022 году этот объект был выставлен на торги, но не был продан.



Сделка, вероятно, связана с попыткой Клячина защитить свои активы от возможного ареста, считает директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин, на которого ссылаются «Ведомости». Замоскворецкий районный суд ранее наложил арест на активы миллиардера в рамках иска заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к нефтяной компании «Русь-ойл». Среди арестованных активов были акции и доли фирм, владеющих гостиничной сетью Azimut Hotels, проекты девелоперской компании KR Properties, отель «Метрополь» в Москве и другие. В рамках иска было решено взыскать 192,1 млрд руб. По мнению Жданухина, если речь идет о защите актива, то ключевым вопросом является проработанность «легенды». Он считает, что стороны могут заключить сделку на рыночных условиях, но реальный расчет будет осуществляться через взаимозачеты, что может привести к оспариванию сделки.



Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что «Карат» является одним из наиболее динамично развивающихся игроков на рынке сыров. Глава Sterda Consulting Алексей Груздев уточнил «Ведомостям», что компания занимает лидирующие позиции в своих категориях, интерес к такой продукции в России также растет. Производство плавленых сыров увеличивается на 1-3% в год, так как население предпочитает доступные по цене продукты. Развитию бизнеса «Карата» мешает отсутствие возможности увеличения производства на существующих мощностях, считает Груздев. Он предлагает решить эту проблему путем возведения нового предприятия в Тольятти. Планы на строительство были объявлены «Каратом» еще в сентябре 2021 года, а объем инвестиций оценивался в 10 млрд руб.

