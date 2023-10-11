«Самокат» создал компанию по производству готовой еды

Производство готовой еды ежегодно увеличивается Е. Разумный

Управляющая компания экспресс-доставки «Самокат» - «Умный ритейл» -создала новое предприятие «Умная фабрика», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Виды деятельности новой компании включают производство мясных продуктов, консервов, супов, сэндвичей, переработку рыбы и т. д. Генеральным директором «Умной фабрики» назначен Виталий Левин, который руководил производством готовой продукции «Магнита» «Кубанский кулинар» с 2006 по 2014 годы. В «Самокате» «Коммерсанту» сообщили, что изучают эффективность новых форматов, которые пользуются спросом у пользователей.



«Самокат» был запущен в 2018 году бывшими топ-менеджерами «Магнита» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым. В 2020 году контроль над проектом приобрело совместное предприятие Сбербанка и VK «О2О Холдинг», из которого VK вышла в 2022 году, получив Delivery Club, который затем был передан «Яндексу» в обмен на «Дзен» и «Новости». По данным Infoline, по итогам 2022 года «Самокат» занимал третье место среди крупнейших операторов сервисов онлайн-доставки продуктов питания с оборотом 82,5 млрд руб. Сейчас сервис работает в 50 городах России.



Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова сказала «Агроинвестору», что сейчас отмечается общемировой тренд на рост продаж готовой еды. По оценкам Allied Market Research, мировой рынок готовых блюд может достичь $408 млрд к 2031 году при среднегодовом темпе роста на 11,9%. «Мы смотрим на перспективы отрасли в России весьма положительно, рынок готовой продукции развивается, отмечается высокий уровень конкуренции, — говорит эксперт. — Предложения на рынке готовой еды предлагают неплохую альтернативу готовке дома или питанию вне дома, сочетая в себе удобство и относительно низкие цены в сравнении с традиционным общепитом (кафе, рестораны)».



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что объем производства готовой еды в России растет ежегодно. Развитие этого сегмента соответствует тренду урбанизации и заложено в стратегии крупнейших торговых сетей. «Для потребителей это значительная экономия времени, для бизнеса — это возможность расширить ассортимент и дополнительно привлечь покупателей. Поэтому данный сегмент, безусловно, продолжит развиваться как с точки зрения увеличения предложения, так и с точки зрения внедрения различных форматов», — считает он.



Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сказал «Коммерсанту», что спрос на готовую еду в розничной торговле растет, особенно среди онлайн-игроков, поэтому для «Самоката» целесообразно развивать свои производственные мощности. Он предполагает возможность приобретения или строительства фабрики-кухни, в том числе в крупных darkstore или партнерства с существующим производителем.



Собственное производство уже развивает конкурент «Самоката» - «Яндекс Лавка». В 2020 году сервис запустил фабрику-кухню в Санкт-Петербурге, и сейчас ее производственная мощность достигает 450 т продукции в месяц, сообщил «Коммерсанту» представитель сервиса. Кроме готовых блюд под своим брендом, «Яндекс Лавка» также продает кулинарию и блюда от ресторанов. Доля этой категории составляет более 20% от общего оборота, а продажи готовой еды у сервиса за первую половину 2023 года выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом, сравнили в компании.



По оценке Россельхозбанка, в 2022 году объем производства готовых блюд на российском рынке составил 216 тыс. т, что на 27,1% больше, чем в 2021-м. С 2017 года объем производства ежегодно увеличивается в среднем на 55%. Исходя из этого, к 2025 году ожидается, что объем производства готовой продукции достигнет 800 тыс. т. По данным аналитиков банка, в среднем жители России выделяют около 7% своих расходов на покупку готовой продукции (исключая посещение кафе и ресторанов, которое составляет 3,5-4%).



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