Агрохолдинг «Юбилейный» увеличит выпуск лизина на 30%

Сейчас компания выпускает около 20 тысяч тонн лизина Агрохолдинг «Юбилейный»

Агрохолдинг «Юбилейный» инвестирует около 300 млн руб. в расширение производства лизина, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Средства будут направлены на реконструкцию одного из цехов. Решение об увеличении производства лизина на 30% было принято после снижения выпуска спирта с 1,6 млн дал до 0,8 млн дал. Президент агрохолдинга Сергей Мамонтов назвал две причины такого решения: законодательное регламентирование минимальной стоимости спирта и ценообразование на мировом рынке с учетом логистических издержек. По его словам, производство спирта на прежнем уровне стало нерентабельным.



«Мы заинтересованы в увеличении объема производства маржинальных продуктов. Конъюнктура рынка пищевого спирта в последние годы заставляет задуматься о целесообразности производства, — приводит РБК слова Мамонтова. — Предприятие работает по принципу замкнутого цикла, при котором увеличение объемов одного вида продукции влечет сокращение других. Мы приняли решение об изменении технологии, в результате которого увеличим производство лизина и сократим производство спирта».



Сейчас холдинг ведет работы по проектированию и подбору поставщиков оборудования для реализации первого этапа проекта — реконструкции участка мокрого процесса цеха глютена. В нем выделяется белок и ведется очистка крахмалов. Благодаря реконструкции увеличатся объемы производства крахмала А, который является сырьем для выпуска лизина. Затем будет модернизирован участок сушки лизина — конечного этапа производства продукта.



Президент ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин сказал «Агроинвестору», что в 2022 году Россия и страны ЕАЭС суммарно произвели порядка 165 тыс. т лизина. В 2023-м с учетом роста потребления в животноводстве прирост производства может составить 5%. «Увеличение выпуска лизина “Юбилейным” на 30% — это не такие уж большие объемы. Сейчас компания выпускает около 20 тыс. т, значит прибавка составит порядка 5-6 тыс. т. Этот объем легко может пойти на внутренний рынок», — считает он. По его данным, за шесть месяцев 2023 года в России было произведено 61 тыс. т лизина, импорт составил около 10 тыс. т. При этом в прошлом году импорт лизина достигал 60 тыс. т.



Экспортировать лизин из России сейчас невыгодно, продолжает Радин. Это объясняется экспортными пошлинами на большой список товаров, введенный правительством. В целом он считает проект «Юбилейного» перспективным. «Компания уже достаточно давно на рынке. У них есть понимание потребностей потребителей, плюс есть свой агрохолдинг. Даже в рамках интеграции агрохолдинга они будут направлять часть лизина на свои площадки», — добавил он.



В сентябре стало известно, что в Ростовской области возобновилось строительство завода по глубокой переработке зерна «Донбиотех». Гендиректор компании Виталий Ильенко говорил, что весь объем работ будет выполнен в установленные сроки. Завод «Донбиотех» планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2014 году, но сроки неоднократно переносились. В 2018-м из-за финансовых проблем реализацию проекта остановили. Летом 2020-го сообщалось, что его хотят достроить, но проект подорожал на 12 млрд руб. до 27 млрд руб. В ноябре того же года сообщалось, что работы на предприятии возобновят, и в первой половине 2023-го они должны завершиться. На тот момент строительная готовность завода составляла 83%.



Радин тогда говорил «Агроинвестору», что новый собственник «Донбиотеха» планирует выпускать на предприятии лизин сульфат, при этом он отмечал, что новому игроку сейчас совсем неактуально идти в его производство. По его словам, внутренние потребности страны обеспечивают уже действующие предприятия, а конкурировать с китайскими производителями на внешних рынках крайне сложно из-за затрат на логистику. Также динамика цен на лизин волатильна: например, с февраля 2016 года на протяжении 15 месяцев наблюдалось удорожание этого продукта, но потом в течение 3,5 лет цена опускалась ниже себестоимости. И только с марта 2021-го она начала расти, достигнув пика к апрелю того же года. С того времени опять идет постепенное снижение.



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