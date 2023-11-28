Концерн «Покровский» начал экспортировать мелассу в Израиль

«Покровский» отмечает активный интерес иностранных партнеров к кормовым продуктам flickr.com

Концерн «Покровский» начал экспорт мелассы (кормовой продукт, получаемой из сахарной свеклы и используемой в производстве кормов для животных) в Израиль. Первые 30 контейнеров весом 750 т уже отправлены на Ближний Восток, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. За весь новый сезон сахарные заводы концерна произвели более 40 тыс. т мелассы и 43 тыс. т гранулированного жома. Поставки этих продуктов были увеличены в Китай и на Ближний Восток. В пресс-службе компании не ответили на запрос «Агроинвестора».



«Покровский» отмечает активный интерес иностранных партнеров к кормовым продуктам — они готовы закупать большие партии ячменя, кукурузы для кормов, а также шрота, отрубей, жмыхов, рассказала коммерческий директор «Покровского» Екатерина Кравченко, слова которой приводит РБК. «Алжирские партнеры планируют использовать мелассу для производства этилового спирта для животноводства, медицины и других отраслей. Мы провели ряд успешных b2b-встреч и сейчас обсуждаем условия поставок», — добавила она. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что поставки мелассы в Израиль в прошлом году были совсем небольшие.



С 2021 года компания отправила около 3 тыс. т мелассы в Азию, Африку и на Ближний Восток, используя специальные контейнеры — флекситанки.



Концерн «Покровский» зарегистрирован в Ростовской области в 2004 году и включает 35 компаний, занимающихся аграрным бизнесом. Согласно данным Forbes, стоимость земельного банка холдинга в 2022 году составила 67,8 млрд руб. Приоритетное инвестиционное направление концерна «Покровский» — сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.

ИКАР ранее повысил прогноз производства сахара в сезоне-2023/24 до 6,8 млн т, что на 300 тыс. т превышает оценку начала сезоне. Экспорт сахара оценивается до 700 тыс. т, писал поле.рф. «Россия в сезоне 2023/24 успешно возвращается на все традиционные рынки, доступные авто- и железнодорожным транспортом (колея 1520 мм) — страны бывшего СССР, Монголия, КНДР, Афганистан, Сербия, Возможно, появится еще Иран и возобновится экспорт морем контейнерами на рынки десятков стран Евразии и Африки. Уже возобновился экспорт в виде сахара-сырца зерновозами-хопперами в Узбекистан — за первую половину ноября экспортировано 4,8 тыс. т», — сообщал тогда Иванов.



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