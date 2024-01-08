«АгроГард» продолжит развивать семеноводческий проект

Урожай зерновых в агрохолдинге оказался на 14% выше плана «АгроГард»

«АгроГард» в 2023 году начал реализацию семеноводческого проекта. Его первые результаты оцениваются как удовлетворительные, планируется продолжить и расширять это направление, рассказал «Агроинвестору» гендиректора компании Павел Царев.



Видя, что некоторые зарубежные семенные компании уходят с российского рынка, «АгроГард» решил войти в новый проект по семеноводству в партнерстве с компанией Lidea, ранее говорил Царев. В этом году курский филиал агрохолдинга выращивал семена на 100 га. «Наша цель — обеспечить себя семенами и, возможно, начать продавать их другим сельхозпредприятиям. Этот год (2023-й) будет показательным: идти дальше в проект или остаться на том уровне, какой есть», — уточнял топ-менеджер.



В целом, по словам Царева, «АгроГард» завершил год с рекордными результатами в отрасли растениеводства. Общий валовый сбор всех культур в 2023 году превысил 1 млн т, в том числе урожай зерновых составил 680 тыс. т, что выше плана на 14%. «Неустойчивая рыночная конъюнктура и инфляция, безусловно, влияют на итоговый финансовый результат, ожидаемо существенно снижается рентабельность по сравнению с показателем 2022 года, — прокомментировал Царев. — Отмечаем определенные проблемы, связанные с уходом с рынка зарубежных производителей семян и поставщиков техники и оборудования, поэтому мы расширили сотрудничество с отечественными производителями».



По словам Царева, приоритет компании — сохранение стабильного уровня производства. Также одной из основных задач на ближайшие годы будет работа по обеспечению высокого качества продукции, так как этот фактор влияет на конкурентоспособность, в том числе бизнеса в целом. «Производственные планы корректируем в соответствии с потребностями рынка. Также будем продолжать на системной основе вести работу по автоматизации управленческих и производственных процессов. В наступившем году в целом планируем придерживаться стратегии сдержанного инвестирования», — делится руководитель.



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