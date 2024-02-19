ГАП «Ресурс» и сеть Rostic’s реализовали совместный проект

Ассортиментная линейка включает охлажденную продукцию из мяса цыплят-бройлеров: байтсы, голени, острые крылья, стрипсы и др. ГАП "Ресурс"

ГАП «Ресурс», крупнейший в России производитель мяса бройлера, и сеть Rostic’s реализовали совместный проект в Тамбовской области. На базе птицеперерабатывающего комбината группы в Инжавинском районе был открыт цех по выпуску продукции для ресторанов быстрого питания. Его проектная мощность — 1 тыс. т продукции в месяц. Ассортиментная линейка включает охлажденную продукцию из мяса цыплят-бройлеров: байтсы, голени, острые крылья, стрипсы и другие популярные позиции сети Rostic’s.



Цех начал работу в тестовом режиме в декабре 2023 года. Процесс подготовки нового производственного объекта к вводу в эксплуатацию занял у специалистов ГАП «Ресурс» менее трех месяцев, сообщил агрохолдинг. Совместный проект стал логичным продолжением сотрудничества между компаниями, которое ведется с 2018 года. Ввод в эксплуатацию нового цеха позволил создать в районе более 300 дополнительных рабочих мест.



Продукция уже отправляется в рестораны Rostic’s в Тамбове, Воронеже, Липецке, Смоленске, Брянске, Москве и других городах. По мере наращивания объемов производства планируется увеличить поставки, а также начать отгрузки в рестораны Пензы и Пензенской области. Кроме того, продукция будет поступать в распределительный центр, откуда осуществляются отгрузки по всей России. С учетом нового производства доля ГАП «Ресурс» в портфеле поставщиков мяса птицы Rostic’s в будущем может превысить 19%.



«Приоритетом нашей компании является партнерство с лидерами индустрии, которые занимают передовые позиции и соответствуют высоким, мировым стандартам, — отметила гендиректор компании «Юнирест» (бренд Rostic’s) Татьяна Шаманская, слова которой приводятся в сообщении. — Ежегодно мы закупаем более 95 тыс. т куриной продукции у российских поставщиков и надежные, долгосрочные партнерские отношения — это залог успешной работы наших ресторанов. Открытие цеха на птицефабрике в Инжавино — еще один важный шаг в эту сторону».



Группа агропредприятий «Ресурс» - один из крупнейших отечественных производителей продовольственной продукции, занимающий ведущие позиции по экспорту мяса птицы и подсолнечного масла. По итогам 2022 года компания первой и до настоящего времени единственной в отрасли достигла годового объема производства более 1 млн т мяса цыплят-бройлеров.



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