К бывшим владельцам «Макфы» подан еще один иск

В конце июля решение об обращении в доход государства имущества группы «Макфа» вступило в законную силу М. Стулов

Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Центральный суд Челябинска с новым исковым заявлением к бывшим совладельцам ранее национализированной компании «Макфа» об изъятии у них свыше 18,1 млрд руб. дивидендов, распределенной прибыли и займов, которые были получены с 2002 по 2024 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Игорь Трунов. Иск подан к 13 ответчикам, в том числе экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову. Предварительное заседание назначено на 5 декабря.



Кроме того, Генпрокуратура хочет взыскать доли в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт» (входит в структуру «Макфы»), зарегистрированные на Марину Савранскую (согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ей принадлежит 100% компании), подлежащие обращению в доход государства как имущество, полученное коррупционным путем.



Трунов, представляющий интересы Юревича, считает иск незаконным и не подлежащим удовлетворению. «Изъятие имущества, законность приобретения которого не подтверждена, является не уголовно-правовой санкцией, а специальной мерой частной превенции, исходящей из презумпции незаконности таких доходов», — написал он в своем канале. По мнению адвоката, Генпрокуратура подменяет гражданско-правовую меру сопоставления законных доходов с имуществом должностного лица и смешивает уголовный и гражданский процессы, утверждая в иске о незаконном участии бывших должностных лиц Михаила Юревича и Вадима Белоусова в предпринимательской деятельности.



«Через уголовно-правовой институт соучастия в преступлении подвергаются гражданской процедуре изъятия имущества лица, никогда не являвшимися госслужащими (родственники, бывшая жена, сожительница, доверенные лица, теща, супруг дочери), не входящие в круг лиц в отношении которых возможны подобные иски <…> - это только, чиновник, его супруга и несовершеннолетние дети», — отметил Трунов.



29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить акции холдинга и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками кроме «Макфы» выступали еще 33 юрлица. 7 мая ответчики предложили проект мирового соглашения, согласно которому они пообещали выплату властям 10 млрд руб., однако днем позже суд удовлетворил иск об изъятии активов «Макфы» в пользу государства. В конце июля решение об обращении в доход государства имущества группы «Макфа» вступило в законную силу.



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