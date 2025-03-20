Компания «Органические кислоты» перенесла срок запуска завода по выпуску лимонной кислоты

Мощность предприятия составит 63 тысячи тонн в год Freepik.com

Компания «Органические кислоты» запустит первую очередь завода по производству лимонной кислоты общей мощностью 63 тыс. т в Тульской области в конце 2025 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на коммерческого директора компании Евгению Дикуль. Ранее запуск предприятия был намечен на 2024 год, инвестиции в проект оценивались в 19 млрд руб. В 2023 году 80% в компании купила девелоперская группа ФСК, тогда срок запуска завода был перенесен на второй квартал 2025-го.



По словам Дикуль, сейчас ввод предприятия в эксплуатацию откладывается из-за задержки в технологическом проектировании и производстве оборудования, которое для компании изготавливают в КНР. При этом проект подорожал до 25 млрд руб. из-за роста цен на оборудование, логистику и инжиниринг. Первая очередь мощностью 23 тыс. т в год начнет работу в конце этого года, вторая на 40 тыс. т — в 2028-м.



О планах построить завод по выпуску лимонной кислоты компания сообщила летом 2022 года. Основатель и гендиректор «Органических кислот» Андрей Крушинский тогда оценивал годовое потребление лимонной кислоты в России на уровне 60 тыс. т, в СНГ — 70 тыс. т. «Наше предприятие полностью обеспечит внутреннее российское потребление и потребление стран СНГ», — говорит он. Сейчас лимонная кислота поставляется из Китая.



В начале марта «Агроинвестор» писал, что аналогичный проект — первую очередь завода по производству лимонной кислоты «Цитрон» (Воронежская область) — планируется запустить в первом квартале 2026 года. Ранее «Цитрон» рассчитывали запустить в 2024 году, но потом сроки перенесли на 2025 год. Также корректировался объем производства — он вырос с 10 тыс. т до 20 тыс. т лимонной кислоты в год, инвестиции увеличились с 3 млрд руб. до 10 млрд руб.



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