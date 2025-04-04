«Доставка Морем» начала поставки российской пшеницы в Ирак

Текущая конъюнктура рынка требует от экспортеров расширения географии поставок и увеличения номенклатуры продукции flickr.com

Холдинг-экспортер «Доставка Морем» по итогам прошлого года традиционно вошел в топ-15 трейдеров России поставив на внешние рынки 1,4 млн т продукции (1,1 млн т годом ранее). Рост отгрузок стал возможен в том числе за счет расширения географии поставок. Большим проектом по этому направлению стало начало сотрудничества с Ираком, рассказали «Агроинвестору» в компании.



На большой воде компания отгрузила 637 тыс. т пшеницы в Африку, а также 40 тыс. т в Ирак для дальнейшей переработки в муку. В «Доставке Морем» уточняют, что последняя поставка российской пшеницы в эту страну произошла почти два года назад и сопровождалась некоторыми нестыковками с приемкой партии в порту. До этого прямых российских поставок в Ирак не было почти восемь лет.



В прошлом году при общем снижении мировых цен на основные зерновые культуры на 10-15% компании удалось нарастить объем перевалки сельскохозяйственных культур в натуральном выражении на 27%. Это позволило увеличить выручку до $346 млн, за пять лет она выросла на 30%. Одним из решающих инструментов в достижении цели стала реализация диверсифицированной модели ведения бизнеса.



«В 2024 году нам удалось реализовать проект поставок высокоолеинового масла на внешние рынки. Также 39% поставок нишевых культур пришлось на подсолнечный жмых, 32% — на соевый», — рассказала гендиректор «Доставки Морем» Наталья Тугалева. Подсолнечное масло в структуре поставок нишевой продукции заняло долю в 14%, горох — 8%. Менее 5% по каждому направлению пришлось на рапсовый жмых и прочие культуры. «Стратегия холдинга-экспортера — дальнейшее расширение географии и номенклатуры поставок с опорой на нишевые позиции. Сейчас мы активно увеличиваем пул производителей сельхозкультур, работаем с банковским сектором, чтобы предоставить будущим партнерам конкурентные условия с индивидуальным подходом», — рассказала Тугалева.



Компания планирует расширить работу с такими культурами, как нут и чечевица. Пока отгрузка малой водой, по которой идут в том числе нишевые культуры, составляет 24% от объема годового результата перевалки в натуральном выражении и почти треть в выручке компании. При этом количество судов, отправленных малой водой, за 2024 год удвоилось. Текущая конъюнктура рынка требует от российских экспортеров гибкости не только в расширении географии поставок и увеличении номенклатуры продукции, но и работы с банковским сектором и перестройки логистических цепочек, отметила Тугалева. «Итоги 2024 года показали, что с поставленной задачей наша компания справилась», — заключила она.



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