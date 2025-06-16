Health & Nutrition поставила первую партию молочной продукции в ОАЭ

До конца года объем отгрузок в ОАЭ может составить 150 тонн «Простоквашино»

Компания Health & Nutrition (H&N, ведущий российский производитель молочных продуктов и продуктов на растительной основе, бывшая «Данон Россия») сообщила, что поставила первую пробную партию молочной продукции в Объединенные Арабские Эмираты. Отгрузка включала одну паллету общим весом 700 кг: 624 единицы сливок и 156 единиц ультрапастеризованного молока «Простоквашино». Вся продукция произведена на молочном комбинате «Ялуторовский», который в начале года получил сертификаты «Халяль», а в начале июня — сертификат «Сделано в России».



Пробная экспортная поставка стала важным этапом в развитии международного направления H&N и позволила компании заложить основу для логистических, финансовых и регуляторных процессов экспорта свежих молочных продуктов в ОАЭ, отмечается в сообщении. До конца июня запланирована первая поставка творога и сметаны, а к августу-сентябрю — йогуртов «Простоквашино» и «Растишка». Прогнозируемый объем экспорта в ОАЭ до конца 2025 года — 100-150 т. По мере развития продаж ассортимент и дистрибуция будут расширяться.



«Экспорт в страны Персидского залива, и особенно в ОАЭ, — это стратегически важное направление для нашего бизнеса, — подчеркнул председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов. — Рынок региона динамично развивается, а спрос на качественные молочные продукты растет. Для нас это не просто новые продажи, а возможность закрепить позиции российских брендов в премиальном сегменте Ближнего Востока». По его словам, успешный старт поставок подтверждает, что российские производители готовы не только соответствовать высоким стандартам GCC, но и конкурировать с мировыми лидерами молочного рынка.



В апреле Алисултанов рассказывал ТАСС, что в этом году H&N планирует активно развивать экспортное направление. Продукция компании поставляется в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Армению, Грузию и Монголию, также начались отгрузки ультрапастеризованного молока под брендом «Простоквашино» в Китай. «Мы видим устойчивый интерес к российской молочной продукции и стремимся использовать конкурентные преимущества наших брендов за пределами страны», — говорил Алисултанов.



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