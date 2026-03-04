Крупнейшая яичная птицефабрика в Подмосковье будет запущена в 2026 года

Подобного современного и крупного производства куриного яйца в регионе нет Pixabay

В этом году в подмосковной Кашире будет запущена птицефабрика компании «Белянка» мощностью 525 млн яиц в год. Предприятие станет одним из крупнейших инвестпроектов в АПК региона с суммой инвестиций в 6 млрд руб., сообщает портал Regions.ru со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. «Белянка» входит в группу «Лето». Сейчас в птицеводческой отрасли региона работают 13 предприятий, восемь из них специализируются на производстве яиц. По итогам 2025 года в Подмосковье произвели 207 млн яиц, что на 3,7% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении.



Компания «Белянка» получила разрешение на строительство комплекса по производству куриного яйца в Кашире осенью прошлого года. Благодаря его запуску производственные мощности компании вырастут до 1,2 млрд яиц в год, писал «Агроинвестор». По информации Минсельхозпрода Подмосковья, проект предусматривает возведение шести корпусов для выращивания ремонтного молодняка, восьми — для содержания кур-несушек (по 270 тыс. птиц в каждом) и др. Ввод объекта в эксплуатацию планировался в 2027 году. По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, этот проект нужен рынку, поскольку это будет технологически новое предприятие. «Тем более, такой птицефабрики в Московской области еще нет», — комментировала она «Агроинвестору».



Группа «Лето» занимает одну из лидирующих позиций среди производителей яиц в России с мощностью 800 млн яиц ежегодно, предприятия расположены на территории Белгородской и Московской областей, сообщается на сайте компании. Источник «Агроивнестора» в отрасли допускает, что строительство птицефабрики в Московской области может быть связано с близостью белгородского актива к территории проведения СВО и соответствующими рисками для персонала и производства.



Соглашение о строительстве птицефабрики было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума летом 2025 года. Тогда акционер группы компаний «Лето» Алексей Зеленков говорил, что при реализации проекта будут использоваться новые технологии строительства и организации содержания птицы. «Например, автоматический сбор и сортировка яйца, машинное зрение, полностью автоматизированные линии кормления птицы. Регион оказал и продолжает оказывать нам поддержку в подготовке к запуску проекта, в получении всех необходимых согласований, обеспечивает наличие энергетической мощности для запуска предприятия», — отмечал Зеленков (цитата по сообществу команды губернатора Московской области в соцсети «ВКонтакте»).



Ранее «Агроинвестор» писал, что оптовая стоимость яиц категории С1 в Москве на 15 февраля составила 110 руб. за десяток, что на 83,3% больше, чем месяцем ранее и на 89,7% выше, чем в прошлом году. Розничные цены, по данным Росстата, также увеличиваются: на 16 февраля десяток в среднем стоил 98,8 руб. — плюс 5,7% за месяц и 20,2% за полгода. При этом, согласно мониторингу Минсельхоза, на 18 февраля яйца С1 у производителей стоили 74,5 руб. за десяток, С2 — 56,9 руб. Год к году значения сократились на 5,7% и 15,8% соответственно. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев тогда говорил, что нынешняя динамика — это восстановление цен после ситуации 2023-2024 годов, когда рынок сначала столкнулся с недостатком, а потом — переизбытком столового яйца на фоне восстановления поголовья после вспышек гриппа птиц. «В 2024—2025 годах отмечался провал оптовой стоимости яйца как минимум на 10-15%. В первом квартале 2026-го отмечается стабилизация цены на уровне сезонных всплесков за последние 10 лет», — говорил эксперт.



