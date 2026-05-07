Инвесткомпания А1 хочет выкупить долги группы «Русский холод»

Один из крупнейших производителей мороженого приостановил поставки продукции

В прошлом году кредиторская задолженность «Русского холода» выросла в 18 раз

Инвестиционная компания А1, работающая на «рынке специальных ситуаций» и инвестирующая в проблемные активы, хочет выкупить долги группы компаний «Русский холод» для последующего получения контроля над 100% акций в формате сделки «за 1 рубль». Она направила кредиторам группы предложение приобрести права требования по обязательствам компании, пишет РБК. В контур сделки с кредиторами могут войти четыре юрлица: ООО «Лагуна койл», ООО «Алтайхолод», АО «ТД Русский холодъ» и АО «Русский холодъ».

«Русский холод» — один из крупнейших производителей мороженого в России. В 2025 году группа заняла 10-е место по объему производства (15 тыс. т продукции), следует из рейтинга , агентства «Милкньюс» и Streda Consulting. Среди брендов мороженого компании — «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх». Также группа развивала производство замороженных полуфабрикатов: пельменей, вареников, котлет, блинчиков, теста, пиццы, бургеров, замороженных овощей и морепродуктов.

Среди активов «Русского холода» — две фабрики в Подмосковье и Алтайском крае, складские и морозильные терминалы, автопарк. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка АО «Русский холодъ» по итогам 2025 года выросла на 119% и составила 4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 150%, до 59 млн руб. Дебиторская задолженность выросла в 14,1 раза, до 2 млрд руб., кредиторская — в 18,1 раза, до 1,5 млрд руб.

С 1 мая «Русский холод» приостановил поставки продукции всем партнерам и начал процедуру аудита, говорится в письме гендиректора компании Игоря Архипова, на которое ссылается «Милкньюс». «В рамках реализации утвержденной стратегии развития федеральной филиальной сети наша компания привлекла заемные средства. Однако ужесточение кредитной политики Центрального банка привело к существенному удорожанию обслуживания долга, что создало дополнительную нагрузку на операционное финансирование», — отмечается в письме. Для стабилизации финансового положения было принято решение о привлечении стратегического инвестора с входом в капитал компании. Новый партнер инициировал проведение финансово-хозяйственного аудита для объективной оценки стоимости сделки. Возобновление производственной деятельности компании запланировано на июнь этого года.

Среди кредиторов «Русского холода» - «Сбер», Т-банк, Альфа-банк, Ozon Банк, банки «Россия» и «Авангард», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), Приморский социальный коммерческий банк, Севергазбанк, а также «дочка» МТС — компания «Блокчейн Хаб», которая занимается выпуском цифровых финансовых активов. Источники РБК говорят, что А1 готова приобрести все права требования кредиторов к «Русскому холоду», включая основной долг и проценты по нему, возможные штрафы, права по договорам обеспечения, а также поручительства юридических и физических лиц. Источники издания говорят, что, учитывая, просроченную задолженность перед работниками, а также долги по налогам каждому кредитору предлагается дисконт от 70% до 85%. С учетом суммарных дисконтов общая сумма сделки оценивается в 1,6 млрд руб. Одно из ключевых условий — на сделку должны согласиться все кредиторы.

В дальнейшем А1 планирует заняться финансовым оздоровлением «Русского холода», оборотный капитал компании пополнят на сумму до 1,5 млрд руб. «для перезапуска производства и создания необходимого уровня запасов готовой продукции», реализации мер по увеличению сбыта, а также «операционной и управленческой оптимизации».

