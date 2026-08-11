«ЭкоНива» запустила молокоперерабатывающий завод в Новосибирской области

Завод может перерабатывать 1150 т сырого молока в сутки и производить широкий ассортимент продукции «ЭкоНива»

Основатель и президент крупнейшего молочного холдинга России ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр провел запуск молокоперерабатывающего завода в поселке Маслянино Новосибирской области. В мероприятии по видеосвязи приняли участие президент Владимир Путин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Строительство завода началось в 2018 году. Проект реализует компания «Сибирская академия молочных наук». Общие инвестиции составляют 38 млрд руб., сообщила пресс-служба агрохолдинга. По словам Травникова, которые приводятся на сайте Кремля, реализация проекта шла не без трудностей, при этом он важен, поскольку обеспечит баланс между производством и переработкой молока.



Завод может перерабатывать 1150 т сырого молока в сутки и производить широкий ассортимент продукции. В частности, здесь будет выпускаться 35,7 тыс. т самопрессующихся, полутвердых и твердых сыров в год по собственным рецептурам. Также инфраструктура завода включает линию для сушки и деминерализации молочной сыворотки — побочного продукта при производстве сыра.



Сухая сыворотка максимальной степени деминерализации 90% (Д-90, «Деми-90» или DWP-90) является основным ингредиентом для производства сухих детских смесей, в том числе заменителей грудного молока, а также используется в специализированном медицинском и спортивном питании. На заводе ежегодно будет производиться около 16 тыс. т такой сыворотки, что позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и нарастить экспорт в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Выход предприятия на проектную мощность запланирован на 2029 год. Сырье на завод поставляется с собственных ферм «ЭкоНивы», расположенных в непосредственной близости от предприятия.



«ЭкоНива» работает в 13 регионах России, в прошлом году компания произвела 1,5 млн т молока — примерно одно ведро на каждого жителя страны, рассказал главе государства Штефан Дюрр. «Примерно четверть нашего молоко мы сами перерабатываем на наших заводах в Воронежской области, Оренбургской области и в Калужской области. Штаб-квартира нашей компании — в Воронежской области, но уже больше 20 лет с радостью и очень хорошо работаем в Сибири, и в первую очередь в Новосибирской области. В прошлом году здесь произвели 250 тыс. т молока», — отметил он (цитата по сайту Кремля).



По словам Дюрра, для работы на этом заводе компания привлекает молодых специалистов из многих регионов России и вместе с областной и районной администрациями создала очень комфортные условия для жизни. «Мы также создали агроклассы, где мы молодежь учим, стараемся заинтересовать работой в сельском хозяйстве и переработке молока со школьной скамьи», — добавил он. Также он выразил уверенность, что завод будет давать району и региону социальную и экономическую стабильность.



Глава государства поблагодарил Штефана Дюрра за работу и заверил, что государство будет делать все для того, чтобы помочь в реализации подобных проектов. «Это большая созидательная работа с хорошим результатом», — подчеркнул Путин.



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