Компания начала строительство производства глазированных сырков на молочном комбинате «Ялуторовский» Т. Кулистикова — создано нейросетью

Аналитики компании «Логика молока» изучили продажи молочных продуктов собственных брендов за первое полугодие и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на отдельные категории молочной продукции вырос, при этом в разных регионах сформировались свои лидеры по темпам роста, рассказали «Агроинвестору» в компании. Самой быстрорастущей категорией стали глазированные сырки — их стали покупать на 79% чаще, чем годом ранее: за шесть месяцев было приобретено свыше 2,2 тыс. т. На втором месте по темпам роста оказались греческие йогурты, потребление которых увеличилось на 63% и составило около 7,56 тыс. т.



Спрос на молочные десерты прибавил 32%, потребители приобрели почти 13,9 тыс. т. Детские молочные коктейли стали покупать на 27% чаще, их потребление достигло 4,37 тыс. т, спрос на безлактозные молочные продукты увеличился на 23%, почти до 12 тыс. т.



Региональные потребительские предпочтения различались. Так, наиболее заметный рост спроса на греческие йогурты зафиксирован в Волгограде (+166%, 156 т), Воронеже (+163%, 156 т) и Самаре (+148%, 250 т). Молочные десерты активнее всего стали покупать в Перми (+62%, 232 т), Кемерово (+59%, 293 т) и Самаре (+55%, 397 т). Безлактозные молочные продукты больше покупали в Уфе (+64%, 452 т), Челябинске (+60%, 327 т) и Саратове (+60%, 26 т). Спрос на детские молочные коктейли значительнее всего увеличился в Екатеринбурге (+94%, 97 т), Тюмени (+49%, 75 т) и Уфе (+46%, 61 т). Наиболее высокую динамику по глазированным сыркам продемонстрировали Саранск (+599%, 3 т), Липецк (+595%, 12 т) и Калининград (+309%, 17 т).



«Логика молока» реализует масштабную инвестиционную программу стоимостью около 120 млрд руб., которая позволит расширить производственные мощности, внедрить роботизированные технологии и выйти в новые категории продукции, обеспечив рост спроса как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Так, в мае она начала строительство производства глазированных сырков на молочном комбинате «Ялуторовский» в Тюменской области. Плановая мощность составит около 10,5 тыс. т продукции в год, инвестиции в проект оцениваются в 3,8 млрд руб. В целом в модернизацию предприятия компания планирует вложить 6,2 млрд руб.



По итогам прошлого года «Логика молока» вернулась на первое место в рейтинге крупнейших переработчиков молока, который составили «Союзмолоко», Streda Consulting и «Милкньюс». Выручка компании достигла 167,1 млрд руб. — на 17,9% больше, чем годом ранее.



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