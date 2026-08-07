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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Логика молока»: творожные сырки — самая быстрорастущая категория

Их продажи у компании выросли на 79%

| Агроинвестор |

Компания начала строительство производства глазированных сырков на молочном комбинате «Ялуторовский»
Компания начала строительство производства глазированных сырков на молочном комбинате «Ялуторовский»

Аналитики компании «Логика молока» изучили продажи молочных продуктов собственных брендов за первое полугодие и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на отдельные категории молочной продукции вырос, при этом в разных регионах сформировались свои лидеры по темпам роста, рассказали «» в компании. Самой быстрорастущей категорией стали глазированные сырки — их стали покупать на 79% чаще, чем годом ранее: за шесть месяцев было приобретено свыше 2,2 тыс. т. На втором месте по темпам роста оказались греческие йогурты, потребление которых увеличилось на 63% и составило около 7,56 тыс. т.

Спрос на молочные десерты прибавил 32%, потребители приобрели почти 13,9 тыс. т. Детские молочные коктейли стали покупать на 27% чаще, их потребление достигло 4,37 тыс. т, спрос на безлактозные молочные продукты увеличился на 23%, почти до 12 тыс. т.

Региональные потребительские предпочтения различались. Так, наиболее заметный рост спроса на греческие йогурты зафиксирован в Волгограде (+166%, 156 т), Воронеже (+163%, 156 т) и Самаре (+148%, 250 т). Молочные десерты активнее всего стали покупать в Перми (+62%, 232 т), Кемерово (+59%, 293 т) и Самаре (+55%, 397 т). Безлактозные молочные продукты больше покупали в Уфе (+64%, 452 т), Челябинске (+60%, 327 т) и Саратове (+60%, 26 т). Спрос на детские молочные коктейли значительнее всего увеличился в Екатеринбурге (+94%, 97 т), Тюмени (+49%, 75 т) и Уфе (+46%, 61 т). Наиболее высокую динамику по глазированным сыркам продемонстрировали Саранск (+599%, 3 т), Липецк (+595%, 12 т) и Калининград (+309%, 17 т).

«Логика молока» реализует масштабную инвестиционную программу стоимостью около 120 млрд руб., которая позволит расширить производственные мощности, внедрить роботизированные технологии и выйти в новые категории продукции, обеспечив рост спроса как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Так, в мае она начала строительство производства глазированных сырков на молочном комбинате «Ялуторовский» в Тюменской области. Плановая мощность составит около 10,5 тыс. т продукции в год, инвестиции в проект оцениваются в 3,8 млрд руб. В целом в модернизацию предприятия компания планирует вложить 6,2 млрд руб.

По итогам прошлого года «Логика молока» вернулась на первое место в рейтинге крупнейших переработчиков молока, который составили «Союзмолоко», Streda Consulting и «Милкньюс». Выручка компании достигла 167,1 млрд руб. — на 17,9% больше, чем годом ранее.

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