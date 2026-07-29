Рынок полутвердых сыров достиг максимальной за всю современную историю России консолидации

Инвестиционный цикл в секторе полутвердых сыров подошел к своему завершению Е. Разумный / Ведомости

Инвестиционный цикл в секторе полутвердых сыров, начавшийся с введения продэмбарго в 2014 году, подошел к своему завершению, и подотрасль входит в новый этап развития. Так, после активного наращивания мощностей и органической консолидации доля 20 крупнейших игроков превысила 80% рынка, следует из рейтинга крупнейших производителей сыра, представленного «Союзмолоко», «Милкньюс» и Streda Consulting. В результате дальнейший рост подотрасли будет обеспечиваться не просто введением новых мощностей, но и сделками M&A, миграцией игроков в производство более технологически сложных ингредиентов и масштабированием отдельных активов, считает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, его слова приводятся на сайте «Милкньюс». По мнению эксперта, в условиях высокой конкуренции все игроки будут сосредоточены на балансировании доходности



Сегодня, считает Груздев, отрасль вынуждена выстраивать более эффективную работу с запасами и производственными процессами в условиях дорогих кредитов и слабого спроса, а также активнее развивать свои бренды, чтобы конкурировать на полке, в том числе с СТМ сетей, объемы которых все больше перераспределяются в сторону белорусских игроков. В перспективе доходность сыроделов будет зависеть и от реализация проектов по глубокой переработке сыворотки, которые позволяют повысить доходность и диверсифицировать бизнес. «Выход на растущий мировой рынок ингредиентов как в виде базовой сухой сыворотки, экспорт которой в последние пять лет уже вырос в два раза, так и более сложных продуктов — ингредиентов и компонентов молока — этот фактор также будет влиять на расстановку сил в рейтинге», — считает Груздев.



Согласно рейтингу, тройка лидеров по сравнению с прошлым годом не изменилась. Первое место по-прежнему занимает «Юговской комбинат молочных продуктов» с объемом производства 47,8 тыс. т (минус 7% к 2024 году). На второй строчке остается ГК «Фудлэнд» за год снизившая объемы на 4,2%, до 30,2 тыс. т. Третье место — у группы «Вамин», которая нарастила объемы производства на 8,9%, до 25 тыс. т. Компания «Вимм-Билль-Данн», еще три года назад занимавшая третье место, по итогам 2025 года сократила объемы до 19,8 тыс. т и переместилась на пятую строчку, уступив четвертую позицию мордовскому холдингу, объединяющему СК «Ичалковский», СЗ «Сармич» и МСЗ «Починковский». Наибольший прирост в рейтинге сыроделов продемонстрировали ГК «Сыробогатов» (плюс 41% или 4,9 тыс. т) и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (плюс 46% или 4,1 тыс. т), которые, несмотря на все сложности и не самые комфортные инвестиционные условия, смогли завершить начатые ранее проекты расширения мощностей и успешно вывести их на плановую загрузку. Также высокие темпы роста показали ГК «Русагро» (плюс 16%), АМП «Дамол» (плюс 14%), МПК «Сырный дом» (плюс 11%), «Комос Групп» (плюс 10%) и ГК «Вамин» (плюс 9%).



По словам гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова, рынок сыров в 2025 году оказался в крайне непростой ситуации: внутреннее потребление стагнировало (минус 1,2%), в то время как запасы на складах оказались на рекордном уровне. В итоге индустрия попала в жесткие «ценовые ножницы». На динамику и доходность игроков давили, с одной стороны, ограниченный платежеспособный спрос, не позволявший компенсировать значительный рост себестоимости, а с другой — постоянно усиливающееся давление со стороны более дешевого импорта из Беларуси (плюс 15% в объемах поставок за два года). При этом важным драйвером развития рынка стало активное замещение продуктов с заменителями молочных жиров на натуральные сыры на фоне ужесточения мер по борьбе с фальсификатом со стороны государства. Так, потребление сыров в 2025-м выросло на 1,5%, до 873 тыс. т, тогда как сырных продуктов с ЗМЖ — сократилось на 13%, до 177 тыс. т.



Представитель «ЭкоНивы» говорит, что крупные игроки продолжают наращивать долю рынка за счет возможности новых инвестиций и повышения эффективности уже имеющихся производственных площадок. Сама группа, будучи вертикально интегрированным агрохолдингом и крупнейшим в России производителем сырого молока, также планирует в ближайшее время наращивать объемы производства сыров. «Компания видит возможности в том числе органического роста потребления сыров в стране. За последние пять лет потребление сыров в России ежегодно увеличивалось примерно на 7-8% в год и только в 2025 году оно превысило 10 кг в год на душу населения», — сообщил представитель «ЭкоНивы» «Агроинвестору». В то же время потребление сыров в России существенно отстает от уровня большинства западных стран — в среднем 18 кг на душу населения, а значит имеет потенциал дальнейшего роста за счет повышения культуры потребления.



В то же время директор практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Екатерина Михалева считает, что в 2026 году крупные производители нарастят выпуск продукции лишь на 3-4%, пишет «Коммерсантъ». Охлаждение эксперт связывает в первую очередь с перепроизводством. В первом квартале 2026 года запасы сыра на складах выросли на 21% год к году, до 77,1 тыс. т, замечает эксперт. Частично решать вопрос излишков, по ее словам, помогает развитие экспорта, но поставки за рубеж ограничены.



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